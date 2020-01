Microsoft : Phil Spencer était au Japon pour renforcer le catalogue de la Xbox Series X

Le grand patron de la division jeu vidéo de l'éditeur américain Microsoft revient sur son nouveau voyage au Japon.

Si la faible quantité de jeux japonais sur Xbox One est un fait indéniable, surtout si on compare avec la dernière console de son éternel concurrent Sony, Phil Spencer met de plus en plus en avant certaines productions nippones multiplateformes à l’E3 afin de rassurer sa communauté et les fans du genre. Comme l’année dernière, le vice-président exécutif du gaming chez la firme de Redmond a détaillé les raisons de sa présence au pays du Soleil Levant : “J’ai passé une incroyable semaine au Japon à parler de la Xbox Series X, du Xbox Game Pass et du Project xCloud avec des éditeurs et des studios. J’ai joué à des jeux annoncés et non-annoncés, j’ai parlé de l’E3 2020 et discuté de l’avenir du jeu vidéo. Je repars toujours du Japon motivé par l’incroyable talent créatif présent ici“. Le visage de la marque au X vert a dû revenir avec quelques accords dans ses bagages.

Bientôt un studio japonais dans les Xbox Game Studios ?

Même si cela sera dur à cause d’une notoriété beaucoup trop faible, Phil Spencer veut faire l’acquisition d’une structure basée sur le sol nippon pour alimenter la famille Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series X). Déjà à l’E3 2019, il le faisait savoir : “Je pense que Netflix a fait un très bon boulot en investissant aux endroits où ils voyaient le business se développer. Je pense que c’est important pour nous de continuer à investir dans le contenu. Nous n’ajouterons pas sept nouveaux studios à notre écosystème chaque année, mais je pense que se concentrer sur les cibles importantes est crucial. C’était très bien lorsque nous avions une force de frappe au Japon. Nous avons une petite équipe là-bas, mais je pense que nous pouvons faire mieux“, et rebelote en novembre dernier durant l’événement X019 au Copper Box Arena de Londres : “Je pense qu’il y a un trou en Asie. C’est quelque chose que j’ai dit à Matt Booty et que j’ai dit publiquement. J’adorerais qu’il y ait une plus forte influence des créateurs asiatiques dans notre équipe first-party. Il n’y a rien d’imminent, donc ne prenez pas ça pour une pré-annonce. Mais si vous regardez où nous sommes sur la carte en termes de first-party, il y a une vraie opportunité pour nous (…) Je pense que nous pourrions avoir une plus forte capacité de création first-party là-bas. Nous en avons eu par le passé et je pense que nous devrions en avoir à nouveau.”

Techland, le prochain rachat de Microsoft ?

L’année dernière, Borys Niespielak, un réalisateur polonais proche de CD Projekt RED et d’autres studios de développement, déclarait que l’éditeur américain Microsoft avait visité un studio en Pologne en vue de se l’approprier pour agrandir les Xbox Game Studios. Si le nom de Techland revient avec insistance depuis plusieurs semaines, notamment à cause du report sans date de Dying Light 2, la structure basée initialement à Ostrow Wielkopolski vient de déménager dans de nouveaux bureaux pour relever de nouveaux défis… Le signe d’un éventuel rachat ?