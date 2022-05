Microsoft ouvre le code de 3D Movie Maker

La gestion du code de nos logiciels, quels qu’ils soient, est une chose complexe. Les licences et autres protections de la propriété intellectuelle rendent tout cela parfois très délicat. À moins de décider de le rendre open source. Aujourd’hui, c’est un logiciel emblématique, 3D Movie Maker, qui y a droit. Et la raison est assez insolite.

S’il suffisait de demander à avoir le code source d’un logiciel, ça se saurait. Mais qui ne tente rien n’a rien, assurément. Le tweetos @Foone a tout simplement demandé à Microsoft de rendre le code de 3D Movie Maker, logiciel aujourd’hui vieux de 27 ans, open source, ceci pour pouvoir lui ajouter de nouvelles briques. Microsoft ne dispose pas de la propriété du moteur BRender sur lequel le programme tourne, ce qui aurait pu poser problème, mais le propriétaire des droits de ce moteur déclarait qu’il serait ravi de le faire s’il pouvait trouver une copie. Fort heureusement, quelqu’un avait une copie du moteur, et Microsoft a pu proposer l’intégralité du code en open source.

Sorti en 1995, 3D Movie Maker permettait aux utilisateurs de créer des films facilement en plaçant des personnages et autres objets façon cartoon dans des environnements précalculés. Selon PCGamer, Foone souhaite rendre le logiciel compatible avec les PC modernes et ajouter des fonctionnalités, notamment pour partager les vidéos créées. “J’espère avoir la version modernisée basique le mois prochain ou dans quelques mois, selon les problèmes que je rencontre.”

Le code source original du projet est désormais sur GitHub, sous licence MIT. Comme RockPaperShotgun le précise, le moteur BRender du programme était aussi utilisé pour des jeux comme Carmageddon 1 & 2. Autrement dit, l’ouverture de ce code pourrait aussi amener des versions améliorées de ces jeux réalisées par des fans.

Hey friends – we've open sourced the code to 1995's Microsoft 3D Movie Maker https://t.co/h4mYSKRrjK Thanks to @jeffwilcox and the Microsoft OSS office as well our friends in legal and those who continue to put up with me being a nudzh. Thanks to @foone for the idea! Enjoy. https://t.co/6wBAkjkeIP

