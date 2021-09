Microsoft offre la possibilité de s’authentifier sans mot de passe sur ses comptes

Microsoft permet de se passer des mots de passe pour se connecter sur ses propres services.

Protéger ses données personnelles et ses différents comptes, qu’ils soient en ligne ou non, est absolument nécessaire. Ce n’est pas une sinécure, certes, mais c’est vital. La plupart du temps, on utilise le traditionnel mot de passe, renforcé parfois par un code à usage unique pour l’authentification double facteur, mais c’est toujours le mot de passe qui prévaut. Certains vantent un monde sans mot de passe, et tout à fait sécurisé pour autant. C’est le cas de Microsoft.

Les mots de passe permettent de sécuriser nos comptes et éviter que ceux-ci soient utilisés par n’importe qui. Cela étant dit, ces mêmes mots de passe ne sont pas toujours l’option la plus sûre dans la mesure où l’on peut parfois les deviner. C’est pour cette raison que, ces dernières années, l’on a vu arriver un certain nombre d’alternatives aux mots de passe.

En vérité, il semblerait que ce soit quelque chose que Microsoft souhaite proposer aux utilisateurs. Se connecter sans mot de passe. Le géant américain vient d’annoncer qu’il allait proposer aux utilisateurs la possibilité de supprimer le mot de passe de leur Compte Microsoft. À la place, il faudra passer par l’une des méthodes alternatives disponibles.

Selon le communiqué de Microsoft, “à compter d’aujourd’hui, vous pouvez complètement supprimer le mot de passe de votre compte Microsoft. Utiliser l’application Microsoft Authenticator, Windows Hello, une clef de sécurité ou un code de vérification envoyé sur votre téléphone ou email pour vous authentifier sur vos applications et services favoris comme Microsoft Outlook, Microsoft OneDrive, Microsoft Family Safety et plus encore.”

À noter, tout ceci est tout à fait optionnel. Celles et ceux qui sont encore très à l’aise avec l’utilisation de mots de passe peuvent bien évidemment continuer de le faire mais pour les autres, qui préfèreraient utiliser un système alternatif, il y a désormais la possibilité de le faire. Le déploiement a normalement démarré mais, comme à l’accoutumée, il se pourrait que vous ne voyiez pas cette nouveauté avant plusieurs semaines.