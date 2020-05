Microsoft officialise ses Surface Go 2 et Surface Book 3

Microsoft vient de dévoiler de nouveaux appareils dans sa gamme Surface. Il s'agit de la tablette Surface Go 2 et de l'ordinateur portable Surface Book 3. Des évolutions relativement mineures mais qui pourraient en intéresser plus d'un. Présentation.

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle tablette ou d’un nouvel ordinateur portable, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Microsoft vient de lever le voile sur de nouveaux modèles Surface Go et et Surface Book. En effet, la firme de Redmond vient d’officialiser ses Surface Go 2 et Surface Book 3. Quelles différences par rapport à la génération précédente ? Réponse dans cet article.

Microsoft dévoile sa nouvelle tablette Surface Go 2

Commençons par la Surface Go 2. Il s’agit d’une tablette avec un clavier détachable. Cela rend l’appareil très intéressant pour celles et ceux qui recherchent une expérience tablette mais qui apprécient aussi à l’occasion de pouvoir être productif en utilisant un clavier physique plutôt que de se contenter d’un virtuel. La Surface Go 2 offre un écran PixelSense plus grand de 10,5 pouces, une meilleure autonomie et jusqu’à 64% de performances en plus que son prédécesseur. Microsoft espère aussi que cet appareil servira en adéquation avec des plates-formes de travail comme Microsoft Teams grâce à l’addition de Studio Mics qui ajoute deux microphones et la possibilité de supprimer le bruit ambiant pour mieux faire entendre votre voix. La Microsoft Surface Go 2 sera disponible dès le 12 Juin prochain. La version WiFi sera disponible au prix de 459€ et la version 4G à 829€.

ainsi que son ordinateur portable Surface Book 3

Le Surface Book 3, quant à lui, cible davantage celles et ceux qui recherchent une configuration plus proche de l’ordinateur portable traditionnel. Le Surface Book 3 se décline toujours en 13 ou 15 pouces. Il embarque désormais un processeur Intel de 10ème génération et Microsoft laisse le choix à l’utilisation d’un GPU NVIDIA ou AMD, si vous avez besoin d’un coup de boost pour les graphismes. Au maximum, cet ordinateur portable peut accueillir jusqu’à 32 Go de RAM et selon Microsoft, les performances grimpent de 50% par rapport au Surface Book 2, avec une autonomie pouvant atteindre les 17,5 heures. Le Surface Book 3 sera disponible à compter du 12 Juin prochain au prix de 1 799€ pour la version 13 pouces et 2 599€ pour la version 15 pouces.