Microsoft met un pied dans l’eSport avec le rachat de Smash.gg

Spécialisée dans l'organisation d'événements et de tournois, la plateforme Smash.gg va renforcer le géant américain Microsoft dans le domaine de l'eSport.

L’acquisition de Smash.gg, dont le montant n’a pas été communiqué, par Microsoft a été officialisée par ses fondateurs : “Depuis que nous avons commencé en 2015, notre objectif a été de construire des scènes d’esports actives autour des jeux auxquels les gens aiment jouer. Aujourd’hui, nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape dans cette voie en rejoignant Microsoft pour nous aider à renforcer nos relations existantes et à explorer de nouvelles opportunités. Smash.gg continuera d’être une plateforme esportive en libre-service, accessible aux organisateurs de tournois de toutes les communautés de jeu (…) Avec cette acquisition, la communauté et les organisateurs des tournois de Smash.gg vont continuer à profiter de la plateforme pendant que notre équipe bénéficiera désormais de plus de ressources et de soutien en tant que membre de l’équipe Microsoft Content Services. Pour l’heure, les choses continuent comme d’habitude pendant que notre équipe continue de soutenir notre communauté et nos organisateurs de tournois. Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de cette acquisition en vue de renforcer la communauté eSport et étendre la portée et l’échelle de Smash.gg.”

Big news everyone! @smashgg is joining us at Microsoft. Same great tournament organization features. Same amazing team. Even more support and opportunities. Get ready to play! — MSN Esports (@MSN_Esports) December 2, 2020

Smash.gg, l’avenir de l’eSport pour Microsoft

Toujours considéré comme florissant, l’eSport est un marché qui intéresse fortement Microsoft. Avant l’annonce du rachat de Smash.gg, la société de Satya Nadella avait ouvert le site d’informations MSN eSports en octobre dernier.