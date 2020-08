Microsoft met fin à Cortana sur Android et iOS

Comme nombre de géants de la tech, Microsoft a voulu avoir son propre assistant vocal numérique. Cortana n'a cependant pas connu un succès aussi important que les Google Assistant, Amazon Alexa ou Apple Siri...

Les géants de la tech sont aujourd’hui nombreux à avoir voulu leur propre assistant vocal numérique. Microsoft voulait lui aussi le sien et lançait il y a quelques années son Cortana. Malheureusement, contrairement aux Google Assistant ou Amazon Alexa, Cortana n’est jamais parvenu à devenir aussi populaire, malgré le fait qu’il fut intégré dans Windows et disponible sur des plates-formes comme iOS ou Android.

Microsoft va tuer les applications Cortana sur iOS et Android

C’est pour cette raison qu’aujourd’hui, il n’est pas vraiment surprenant d’apprendre que la firme de Redmond annonce que les applications Cortana vont disparaître sur iOS et Android. Selon le communiqué officiel de Microsoft, “alors que nous passons vers une expérience d’assistant propulsé par l’intelligence artificielle dans Microsoft 365, nous devons ajuster nos priorités dans l’innovation et le développement pour donner à nos clients l’aide où ils en ont le plus besoin. En conséquence, nous allons procéder à quelques changements concernant des fonctionnalités clients moins utilisées.”

L’assistant numérique vocal n’existera plus que dans les applications mobiles 365

Cela ne signifie pas Microsoft en a définitivement terminé avec Cortana ou même que cet assistant va disparaître totalement. Cortana va continuer d’exister sur iOS et Android mais il sera simplement intégré dans les applications Microsoft 365. Autrement dit, si vous devez vraiment utiliser Cortana, il vous faudra passer par ces applications. La prise en charge des skills tiers de Cortana sera dépréciée à compter du 7 septembre tandis que l’application principale, elle, cessera de fonctionner au début de l’année 2021.