Microsoft : les Xbox One X et Xbox One S All-Digital Edition ne seront plus produites, ni commercialisées

L'éditeur américain Microsoft met fin à la production des Xbox One X et Xbox One S All-Digital Edition.

Avant l’arrivée de la Xbox Series X d’ici la fin de l’année, et potentiellement la Xbox Series S, Microsoft fait le tri dans son offre gaming en annonçant la mort de la Xbox One X et la Xbox One S All-Digital Edition, deux déclinaisons historiques de la Xbox One. Cette dernière sera d’ailleurs toujours disponible dans le commerce, tout comme la Xbox One S : “Alors que nous nous dirigeons vers l’avenir avec la XSX, nous prenons la décision naturelle d’arrêter la production de la XOX et de la XOS ADE. La XOS continuera d’être fabriquée et vendue dans le monde entier. Les joueurs peuvent vérifier auprès de leurs détaillants locaux pour plus de détails sur la disponibilité du matériel XO.”

La famille Xbox de la firme de Redmond est désormais composée de la Xbox One, Xbox One S, Xbox Series S (non annoncée dans l’immédiat) et Xbox Series X. Du côté du rival japonais Sony, on ne compte désormais que sur la PS5 et la PS5 Digital Edition, même si la PS4 sera encore vendue et partiellement soutenue pendant de nombreuses années. Enfin, Nintendo mise essentiellement sur la Nintendo Switch et sa version portable, la Switch Lite.

Les jeux des studios de Microsoft seront cross-gen pendant deux ans

Phil Spencer a décidé de confirmer une stratégie risquée et osée pour Microsoft, à savoir les jeux cross-gen vont continuer pendant deux ans, là où Sony attaquera directement avec des jeux next-gen exclusivement prévues sur sa nouvelle console : “Vous ne serez pas contraints de rejoindre immédiatement la nouvelle génération. Nous souhaitons que toutes les joueuses et tous les joueurs Xbox puissent découvrir les nouveaux titres des Xbox Game Studios. C’est pour cette raison que tous les jeux de ces derniers qui sortiront dans les deux années à venir, comme Halo Infinite, seront à la fois disponibles sur Xbox Series X et sur Xbox One. Nous ne vous forcerons pas à passer à la Xbox Series dès sa sortie pour pouvoir continuer à profiter des exclusivités Xbox.”

Xbox Series X : des précisions sur la rétrocompatibilité

Le visage de la division Xbox de l’éditeur américain Microsoft apporte de nouveaux éléments concernant la rétrocompatibilité sur la Xbox Series X : “Dès la sortie de la Xbox Series X, vous pourrez profiter de quatre générations de jeux. Avec des milliers de titres disponibles dès le premier jour, la console disposera du catalogue le plus riche jamais vu pour un lancement de machine. Notre équipe en charge de la rétrocompatibilité a passé des années à concevoir de nouvelles manières d’améliorer les jeux qui sont déjà dans votre bibliothèque grâce à la technologie de la nouvelle génération, sans que cela n’engage un coût supplémentaire pour vous ou du travail additionnel pour les développeurs. Tous les jeux Xbox One ne nécessitant pas Kinect pour fonctionner seront jouables sur Xbox Series X, dès le lancement de la console. Et grâce à la puissance sans précédent de la Xbox Series X, la plupart de vos jeux préférés se chargeront plus rapidement, seront plus beaux et bénéficieront de meilleures performances.“