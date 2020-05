Microsoft : les jeux les plus impactés par le coronavirus seront les first-party prévus pour 2021 et 2022

Le Covid-19 aura un impact non négligeable sur les jeux de Microsoft qui sortiront sur la Xbox Series X d'ici un ou deux ans.

Bien qu’extrêmement confiant sur la Xbox Series X et ses jeux pour 2020, Phil Spencer, le boss du gaming chez l’éditeur américain Microsoft, se veut plus modéré sur les titres de 2021 et 2022 à cause du coronavirus et du confinement qui ont poussé les développeurs à travailler à distance, mais avec un accès plus restreint à certains logiciels ou matériels : “Pour cet été, le début de l’automne ? Je me sens plutôt confiant pour ces jeux. Les jeux prévus dans un an à partir de maintenant ou au-delà ? Il y aura un certain impact, mais les développeurs pourront réagir. Je suis assez confiant dans la capacité de l’industrie à fournir un flux régulier de nouveaux jeux. Il y a beaucoup de jeux en production dans l’industrie en ce moment, et je pense que, en tant qu’industrie, nous allons être bien. Je suis optimiste sur ce que cela signifie à long terme pour les jeux vidéo, même si nous pourrions voir un véritable impact sur une certaine fenêtre de lancement pour plusieurs titres que nous pourrions voir.”

Les jeux des Xbox Game Studios de Microsoft évoluent difficilement

Interrogé par Business Insider sur les conséquences de la crise sanitaire dans l’industrie vidéoludique, Phil Spencer rajoute : “La motion capture est juste quelque chose qui s’est pratiquement arrêté pour le moment. Nous n’allons pas dans les studios de mocap. Si vous avez fait capturer toutes vos animations et que vous faites des retouches dans le cadre d’une production artistique plus individuelle et dans des domaines comme les textures et d’autres choses, vous êtes en meilleure position. Si vous attendez beaucoup de gros travaux audio – quand il s’agit de symphonies et d’autres choses – ou de mocap, vous êtes bloqué en ce moment et vous essayez de faire des progrès dans les domaines où vous êtes (…) Même si nous ne nous rendons évidemment pas en Chine, nous sommes satisfaits de nos progrès en matière de la production du matériel. Je suis également content des mises à jour logicielles que nous faisons.“