Microsoft : les jeux Bethesda devraient bien être des exclusivités Xbox et PC

Le responsable de la branche Xbox relance la guerre des exclusivités.

Si les exclusivités console temporaires de Deathloop et Ghostwire : Tokyo sur PS5 seront honorées, Phil Spencer de Microsoft confiait le mois dernier que les productions de Bethesda et des autres studios de ZeniMax Media (id Software, Arkane Studios, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog ou Roundhouse Studios) sortiront sur Xbox, PC et “d’autres consoles au cas par cas”. Mais un mois plus tard, la stratégie semble bien différente, notamment pour la console de Sony où le visage du jeu vidéo au sein de la firme de Redmond assure qu’il est possible de récupérer un investissement de 7,5 milliards de dollars sans vendre The Elder Scrolls 6 sur PS5.

Microsoft et Bethesda, Phil Spencer : “Je n’ai pas à sortir ces jeux sur d’autres plateformes pour que l’accord fonctionne”

Ce dernier va même plus loin en laissant clairement entendre que les jeux Bethesda seront uniquement jouables sur l’écosystème Xbox et PC : “Cet accord n’a pas été fait pour retirer des jeux à une autre base de joueurs comme ça. Nulle part, dans la documentation que nous avions compilée, il y avait mentionné ‘Comment empêcher les autres joueurs de jouer à ces jeux ?’. Nous voulons que davantage de gens puissent jouer à des jeux, pas que moins de gens puissent y jouer. Mais je dirai que, dans ce cas de figure – je réponds juste directement à la question que vous posiez – quand je pense à l’endroit où les gens vont jouer et au nombre d’appareils que nous avons, le xCloud, le PC, le Xbox Game Pass et nos consoles, je n’ai pas à sortir ces jeux sur d’autres plateformes que celles que nous prenons en charge pour que l’accord fonctionne pour nous. Quoi que cela signifie.”