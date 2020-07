Microsoft : le Xbox Game Pass n’est pas rentable dans l’immédiat

Trois après son lancement, l'un des atouts majeurs de l'ecosystème Microsoft (Xbox et PC) ne dégage toujours pas d'importants bénéfices.

Aaron Greenberg, directeur du marketing de la marque Xbox chez l’éditeur américain Microsoft, est convaincu que le Xbox Game Pass (le Netflix pour les jeux vidéo) est un investissement sur le long terme qui sera gagnant d’ici les prochaines années : “Si vous optimisez votre affaire pour le profit, vous vous demandez ‘Comment pouvons-nous tirer le maximum de bénéfices de chaque client ?’ ou alors, vous pouvez changer votre point de vue et dire ‘Comment pouvons-nous ajouter le maximum de valeur pour nos fans ? Comment pouvons-nous réellement tout miser sur la valeur ?’. Si vous pensez ainsi, vous gagnez des fans pour la vie (…) Lorsque les gens ont l’impression que l’offre est intéressante au niveau rapport qualité-prix, ils ont non seulement envie de continuer à utiliser votre service, mais ils ont également envie d’en parler à leurs amis. L’outil marketing le plus puissant est le bouche-à-oreille (…) Si vous allez toutes les deux minutes dire à un de vos amis proches ‘il faut que tu prennes le Game Pass !’, c’est bien plus efficace que n’importe quelle stratégie marketing que je puisse imaginer. Nous voulons simplement augmenter toujours plus la qualité de l’offre de manière à ce que cela vous plaise et que vous ayez envie d’en parler à vos amis. Nous pensons que sur le long terme, c’est la chose à faire commercialement parlant et que cela va porter ses fruits pour nous. À court terme, oui, le Xbox Game Pass ne représente pas une stratégie menant à d’importants bénéfices. Mais nous pensons que sur le long terme, cela fonctionnera bien pour tout le monde.”

Xbox Game Pass, le service de Microsoft qui veut devenir aussi puissant que Netflix

Disponible sur PC et Xbox One pour 9,99 euros par mois (Xbox Game Pass), sachant que le premier mois est à un euro, ou 12,99 euros par mois (Xbox Game Pass Ultimate – Xbox Game Pass PC, Xbox Live Gold et Project xCloud), le XGP compte plus de 10 millions d’abonnés depuis mars dernier.

Microsoft dépense des sommes folles pour rendre le catalogue du Xbox Game Pass attractif

Felix Klein, cofondateur du studio indépendant Radical Fish Games, a récemment fait comprendre pourquoi le service d’abonnement de la firme de Redmond était important pour la survie des petites structures de l’industrie vidéoludique : “C’est une très bonne affaire pour nous. Je ne devrais probablement pas vous donner de chiffres mais, pour résumer, Microsoft vous fait une offre et vous paie une somme conséquente en avance, une somme garantie. Et vous ajoutez le jeu au Game Pass ensuite. La somme était suffisamment importante pour nous et notre éditeur et nous avons donc accepté de mettre CrossCode sur le Game Pass. Et avant d’arriver sur la version console, il était déjà sur la version PC. CrossCode était un des premiers jeux à sortir sur le Game Pass PC. Mais peu de gens y jouent sur le Game Pass pour PC, peut-être parce que peu de gens jouent via le Windows Store sur PC mais je n’en suis pas sûr. Mais il y a clairement beaucoup de gens qui y jouent via le Game Pass sur Xbox One. En fait, je suis très surpris du nombre de personnes qui jouent de cette manière. Sur cette plate-forme, Microsoft obtient quelque chose en retour de l’argent qu’ils ont payé pour avoir le jeu.“