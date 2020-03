Microsoft : le service Xbox Live hors ligne à plusieurs reprises

La charge de joueurs plus importante qu'à l'accoutumée a semble-t-il eu raison du service en ligne de la Xbox, mais Microsoft mène toujours l'enquête pour chercher à expliquer les causes du down time.

L’OMS a changé la qualification du coronavirus la semaine passée, passant du terme “épidémie” à “pandémie” à mesure que celle-ci progresse dans l’ensemble des pays du monde. Au moment de l’écriture de ces lignes, on dénombre 171 881 cas et 6 526 décès de la très virulente maladie. Des pays entiers tels que l’Italie sont en quarantaine, alors qu’en France le JDD évoquait ce week-end de possibles mesures de confinement mises en place cette semaine et que le gouvernement est passé au stade 3, avec la clôture de nombreux établissements dispensables (commerces, bars, restaurants) et scolaires (crèches, écoles, collèges, lycées, universités) pour ne garder que l’essentiel (alimentation, tabac-presse, pharmacies, stations essence). En Italie, le confinement a poussé Amazon à offrir pendant un mois son catalogue de vidéos à la demande Prime Video pour que l’ennui ne s’installe pas.

Un problème à répétition

Steam a enregistré un pic record à plus de 20 millions de joueurs simultanés et le nouveau Battle Royale de Call of Duty, Warzone, a réuni plus de 15 millions de joueurs en 72h. Les jeux ont donc la côte, et ce peut être à l’origine de l’indisponibilité du service Xbox Live de Microsoft, indispensable pour que les joueurs puissent se rejoindre en ligne. Microsoft n’a pas encore donné de précisions et mène l’enquête, mais la fonction Recherche de groupes et le site support.xbox.com était indisponibles. Jeudi déjà, les joueurs étaient frappés par un problème similaire, qui s’est reproduit hier.

We understand some users may be experiencing errors with sign in or matching making on Xbox Live, and are currently investigating. Please check back here for details. — Xbox Support (@XboxSupport) March 15, 2020

Les FAI s’apprêtent à faire face à des besoins inhabituels

En France, les FAI sont capables de supporter 35 térabits par seconde d’entrée de données, alors qu’elle le trafic usuel tourne autour de 14 térabits selon les données repérées par Le Monde sur l’ARCEP. Cependant, selon Arthur Dreyfus, président de la Fédération française de télécoms, les opérateurs pourraient réduire le débit des jeux et services de VOD afin de privilégier le télétravail, mais aussi le très gourmand site de partage de vidéos YouTube. De quoi refroidir les personnes confinées chez elles.