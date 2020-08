Plus de 2000 jeux indépendants sont sortis grâce au programme [email protected] de l'éditeur américain Microsoft.

Lancé en parallèle de la sortie de la Xbox One en 2013, le programme [email protected] permettant aux développeurs d’éditer leurs productions indépendantes sur l’écosystème de Microsoft s’est rapidement imposé comme un tremplin non négligeable pour se lancer dans une industrie où il est de plus en plus difficile de s’imposer sans l’aider d’un mastodonte comme Sony ou Nintendo. En sept ans, la firme de Redmond a versé plus de 1,5 milliard de dollars de royalties aux développeurs indépendants. A noter que la barre des 2000 jeux a été franchie il y a deux semaines par Swimsanity de Decoy Games.

Congrats and thank you to all the amazing developers who helped realize this amazing milestone today — 2000 games from independent developers released through [email protected] so far this generation! https://t.co/Oa1ESN6XnG — Chris Charla (@iocat) August 14, 2020

Chris Charla, le patron d’[email protected], revient sur l’importance des indies dans le milieu : “L’univers du jeu indépendant n’a jamais été aussi fascinant. Pour certains des nouveaux créateurs de la scène, le début du mouvement des jeux indépendants fait partie de l’histoire et non de leur vécu (…) Le Xbox Live Arcade a permis à ces jeux indépendants de faire leurs premiers pas vers des plateformes majeures à l’époque des dernières heures de la toute première Xbox, avant de véritablement décoller sur Xbox 360. Les fondateurs du XBLA voyaient véritablement le service comme une salle d’arcade. Un lieu où il serait facile de jouer à des classiques mais aussi à des titres plus accessibles, sur une machine dédiée avant tout aux joueurs et aux joueuses plus hardcore (…) Chaque jour, des millions d’entre vous peuvent découvrir les jeux les plus incroyables jamais imaginés grâce au soutien solide des développeurs indépendants et à leur implication dans le Xbox Game Pass (…) Ces développeurs indépendants sont essentiels pour la Xbox Series X. Des centaines de développeurs possèdent déjà leurs kits de développement et nous continuons à en envoyer tous les jours. Nous sommes déjà les témoins d’une créativité sans précédent, nous ne pouvons qu’être optimistes sur les surprises qui nous attendent. Nous avons pu voir quelques projets en cours, que nous espérons pouvoir commencer à dévoiler dans peu de temps !”

Les indépendants remercient Microsoft pour [email protected]