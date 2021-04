Microsoft : le jeu vidéo affiche une hausse annuelle de 50%

Avec 2,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, la division Xbox de Microsoft réalise le meilleur résultat de son histoire pour le premier trimestre de l'année.

Avec la vente des consoles Xbox Series X et Xbox Series S, les revenus hardware de Microsoft ont augmenté de 232%. Les recettes tirées des contenus et des services Xbox ont également augmenté de 34% par rapport au même trimestre de l’année dernière, grâce aux titres des éditeurs tiers, aux abonnements Xbox Game Pass et aux exclusivités first-party (82% du chiffre d’affaires trimestriel contre 18% pour les ventes de consoles). Le jeu vidéo est devenu un passe-temps essentiel pour de nombreuses personnes en 2020, et cette tendance s’est maintenue en 2021. A noter que la base d’utilisateurs actifs mensuels de Minecraft est maintenant de 140 millions (hausse de 30%) et les mods créés par divers créateurs ont généré pratiquement 300 millions d’euros de recettes.

Microsoft reported gaming revenue of $3.53bn for the quarter ending Mar 31, 2021, up 50% YoY. Xbox content & services revenue up 34% YoY, driven by strong software sales + Game Pass growth Xbox hardware was up 232% YoY due to Series X | S demand + favorable comp vs last year pic.twitter.com/D8QtQ24Xj5 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 27, 2021

L’éditeur américain Microsoft n’a pas souhaité fournir de nouveaux chiffres sur le nombre d’abonnés au Xbox Game Pass ce trimestre, après avoir révélé qu’il comptait 18 millions d’abonnés au cours du trimestre précédent. Néanmoins, aux dernières nouvelles, il serait désormais de 23 millions d’abonnés. La firme de Redmond espère toujours rapatrier plus d’un milliard de joueurs sur son Netflix du jeu vidéo d’ici plusieurs années même si dans l’immédiat, il n’est toujours pas rentable et pourrait donc voir son prix augmenter.

Avec ou sans Xbox, Microsoft engrange des revenus toujours aussi importants

Grâce un chiffre d’affaires de 34,5 milliards d’euros et bénéfice net de 12,8 milliards d’euros entre janvier et mars 2021, la firme de Redmond continue à s’imposer chez les GAFAM (cinq grandes firmes américaines qui dominent le marché du numérique) notamment grâce à ses solutions cloud qui ont généré à elles seules 14,6 milliards d’euros sur le trimestre et ont encore augmenté de 33% par rapport à l’année précédente. Avec Satya Nadella, Microsoft se transforme peu à peu comme un monstre du cloud computing avec un pied important dans de nombreux domaines afin de grappiller ici et là des milliards de dollars.