Microsoft : le chiffre d’affaires jeu vidéo est à la ramasse

Xbox n'est pas dans le vert.

Si le jeu vidéo représente seulement 9% des revenus globaux de Microsoft (contre 26% pour Sony et 96% pour Nintendo), la firme de Redmond réalise quand même un mauvais trimestre dans ce domaine et cela devrait se poursuivre pour les prochains résultats financiers. En effet, le chiffre d’affaires est en recul de 21% (905 millions de dollars). Le hardware connaît une baisse de 43% et les recettes des contenus et des services ont diminué de 11% (295 millions de dollars). La société américaine se rassure avec le succès du Xbox Game Pass (les abonnements ont doublé sur ce trimestre) et la hausse du nombre d’utilisateurs actifs sur le Xbox Live (65 millions lors de la dernière mise à jour des chiffres). Le nombre de ventes des consoles est encore une fois mis de côté puisque Microsoft ne souhaite plus communiquer dessus. Phil Spencer, vice-président du gaming, aura donc fort à faire avec la next-gen et la Xbox Series X.

Read the full Microsoft’s Q2 Earnings Release here: https://t.co/qamzObARdr Note about Forward-Looking Statements in earnings tweets: https://t.co/4wiTg498Mc — Microsoft (@Microsoft) January 29, 2020

Cloud computing, moteur de la croissance de Microsoft

Si Amazon est encore leader dans le domaine du cloud, Microsoft se rapproche petit à petit du géant de l’e-commerce avec Azure. Le chiffre d’affaires concernant ce domaine est de 12,5 milliards de dollars. Il est en augmentation de 39% par rapport à l’année dernière. Pour le dernier trimestre 2019, la société américaine a réalisé 37 milliards de dollars en chiffre d’affaires et 11,6 milliards de dollars en bénéfices nets.