Microsoft lance son forfait Game Pass Friend & Family dans deux pays

Microsoft lance son offre Game Pass Friends & Family dans deux pays du monde. Colombie et Irlande sont les deux premiers servis. Espérons que la France y aura droit bientôt.

Après un leak la semaine dernière, Microsoft a officialisé son forfait Game Pass Friends & Family (“Amis & Famille) en Irlande, offrant exactement les mêmes avantages que le Game Pass Ultimate, mais à vous et jusqu’à quatre autres personnes pour 22 € par mois. C’est moins que le double du prix d’un Game Pass Ultimate pour une personne (13 €), soit un prix de revient à 4,40 € par mois et par tête (si vous êtes cinq). Et mieux encore, ce forfait n’est pas limité aux membres d’une même famille, la seule restriction étant que tous les membres résident dans le même pays.

Microsoft lance son offre Game Pass Friends & Family dans deux pays du monde

Pour l’heure, ce forfait n’est accessible que dans deux pays du monde, mais cela pourrait changer très bientôt. “À l’heure actuelle, nous testons cette offre en Colombie et en Irlande. D’autres pays/régions pourront être ajoutés dans les mois à venir”, peut-on lire dans une FAQ établie par Microsoft.

Colombie et Irlande sont les deux premiers servis

Les utilisateurs résidant ces pays et disposant d’un forfait Game Pass Ultimate verront leurs jours restants transformés automatiquement vers cette nouvelle offre, avec le calcul de la différence de prix. Cela signifie que pour 30 jours de Game Pass Ultimate, vous aurez 18 jours de Game Pass Friends & Family, et 30 jours de Xbox Game Pass ou Live Gold vous offriront 12 jours. 30 jours de EA Play, quant à eux, équivalent à 6 jours de Game Pass Friends & Family.

Espérons que la France y aura droit bientôt

En plus de pouvoir jouer en multijoueur, les abonnés Ultimate peuvent profiter de Xbox Cloud Gaming, Xbox Live et bien davantage. Clairement, cette offre Game Pass Friends & Family devrait faire énormément d’émules aux quatre coins du globe. Espérons maintenant que Microsoft ne tardera pas trop à la lancer partout dans le monde, et surtout en France.