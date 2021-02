Microsoft lance Autofill, son propre gestionnaire de mots de passe

Les mots de passe ne sont peut-être pas vraiment appréciés, ils sont aujourd'hui obligatoires pour protéger notre vie numérique. Un gestionnaire de mots de passe devient aujourd'hui incontournable.

Gérer ses mots de passe au quotidien est une tâche dont un simple cerveau humain ne saurait s’acquitter. En effet, aujourd’hui, nos mots de passe se doivent d’être complexes, et différents. Pour s’en souvenir, on utilise alors volontiers un gestionnaire de mots de passe. Il en existe aujourd’hui un grand nombre. Et l’on en accueille un nouveau avec Autofill, création de Microsoft.

Microsoft lance son propre gestionnaire de mots de passe

Si vous utilisez Google Chrome, vous savez que Google y a intégré son propre gestionnaire de mot de passe. Apple, de son côté, a son Trousseau iCloud et il semblerait qu’aujourd’hui Microsoft veuille aussi être de la partie. La firme de Redmond vient de lancer son outil de gestion de mots de passe Autofill, disponible pour de nombreuses plates-formes. Cela inclut iOS et Android, où l’outil fait partie de l’application Authenticator, ainsi que le navigateur Google Chrome où il prendra la forme d’une extension.

Microsoft Autofill rejoint un marché déjà bien fourni

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, les gestionnaires de mots de passe aident les utilisateurs à se souvenir et à stocker leurs mots de passe. Ces outils permettent aussi souvent de remplir automatiquement les identifiants dans les formulaires de connexion sur les sites et applications. Parfois même, ces logiciels peuvent aider les utilisateurs à générer des mots de passe complexes.

Le nouveau gestionnaire de mots de passe de Microsoft Autofill propose tout cela. On se posera alors tout simplement la question de savoir pourquoi celui-ci et pas un autre. Si vous utilisez l’application Microsoft Authenticator depuis un certain temps, vous aurez par exemple tout à gagner à utiliser la fonctionnalité Autofill.

Et d’un autre côté, si les autres gestionnaires de mots de passe ne semblent pas vous convaincre, vous pouvez toujours donner une chance à la solution de Microsoft. La firme de Redmond a annoncé qu’elle travaillait aussi à simplifier l’importation des mots de passe enregistrés dans Chrome et depuis certains autres outils. Si vous êtes intéressé(e), vous n’avez plus qu’à tester.