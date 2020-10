Microsoft laisse entrevoir l’existence d’un dongle HDMI pour profiter de xCloud sur les TV

Les services de streaming de jeux vidéo ont clairement le vent en poupe. Les géants de la tech entendent bien en profiter. C'est le cas de Microsoft avec xCloud. Et une solution pourrait venir simplifier encore grandement le tout.

Le service de streaming de jeux vidéo Microsoft xCloud est disponible sur PC, sur les consoles Xbox et sur les appareils Android. Cela couvre ainsi la majorité des appareils auxquels on pense pour jouer aux jeux vidéo. Mais que faire si vous n’avez pas de Xbox mais que vous souhaitez tout de même streamer vos jeux sur le téléviseur ? Cela aurait-il du sens d’acheter une console et de s’abonner au Xbox Game Pass Ultimate ?

Microsoft travaillerait sur un dongle pour streamer ses jeux depuis xCloud

Pas vraiment, effectivement mais… bonne nouvelle, Microsoft aurait une solution en préparation ! La firme de Redmond travaillerait sur des solutions alternatives. Durant une interview pour The Verge, le grand manitou de la Xbox Phil Spencer laissait clairement entendre que Microsoft travaillait actuellement sur un dongle qui viendrait se brancher directement sur le téléviseur pour laisser l’utilisateur streamer ses jeux via xCloud.

Parfait pour jouer en toutes circonstances

Selon les propres mots de Phil Spencer, “je pense que vous allez voir des appareils moins coûteux dans le cadre de notre écosystème quand on pense à des choses comme des dongles de streaming et autres accessoires qu’il suffit de brancher sur le téléviseur pour jouer via xCloud. On pourrait même imaginer qu’on intègrerait quelque chose comme ça directement dans l’abonnement Game Pass pour pouvoir streamer des jeux via xCloud sur votre téléviseur, il ne manquerait plus qu’à acheter une manette.”

Ce genre d’accessoires n’a rien de nouveau, nous avons déjà vu Google proposer de tels produits, récemment encore avec son Chromecast avec Google TV. Celui de Microsoft pourrait être le premier clairement orienté vers le jeu vidéo. Phil Spencer n’est pas entré dans les détails, espérons que nous aurons davantage d’informations très bientôt. Cela pourrait clairement permettre d’augmenter encore la base de joueurs pour le géant de Redmond. Les joueurs, eux, auraient alors la possibilité de jouer n’importe où, en transportant simplement un petit dongle.