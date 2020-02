Microsoft : la situation de Xbox au Japon déplaît fortement à Phil Spencer

Le grand patron de Xbox chez Microsoft annonce du changement pour la prochaine génération de consoles sur le marché japonais.

Dans le dernier numéro du podcast Gamertag Radio, Phil Spencer, le vice-président exécutif du gaming au sein de la firme de Redmond, a été invité à s’exprimer sur la présence de la marque Xbox dans l’archipel nippon. Ce dernier reconnait que la Xbox One a été un échec total là-bas : “Lorsque j’ai obtenu ce poste, je voyais des éditeurs tiers qui évitaient notre console et qui ne sortaient même pas leurs jeux dessus. Et pour être honnête, il y aura toujours des exemples de ce type et chacun d’entre eux me fera souffrir. Mais la première chose que je voulais faire quand j’ai commencé à travailler à ce poste, c’était de retourner sur le terrain deux fois par an afin de jouer avec les responsables de studios, jouer à leurs jeux et leur faire savoir que j’étais dévoué à leur succès à l’échelle globale. Je pense que l’une des conséquences de cette attitude a été le nombre de jeux édités au Japon que nous avons pu montrer à l’E3. Je suis très fier de notre manière de créer des partenariats avec quasiment tous les éditeurs japonais et ils ont eu d’excellentes présentations sur notre scène à l’E3. Je sais que ces jeux sortent sur toutes les plateformes, mais nous avons commencé à voir sur notre scène des jeux qui n’y avaient pas auparavant. C’est le résultat du parcours que j’ai entrepris.”

Xbox au Japon : la Series X devrait changer la donne

Phil Spencer est convaincu que la marque Xbox va petit à petit reprendre une centaine influence au Japon, notamment grâce à ses services. Il ne ferme pas non plus la porte à des exclusivités venant directement du sol japonais : “Le marché japonais est important pour nous. Sony et Nintendo sont toutes les deux des sociétés japonaises fortes qui ont fait de l’excellent travail. Ce n’est pas demain la veille que nous allons gagner au Japon. Mais la position que nous avons actuellement au Japon en tant que plateforme est pour moi inacceptable. Nous allons faire du bien meilleur travail avec le prochain lancement en n’attendant pas dix mois avant de sortir la console au Japon comme nous l’avons fait la dernière fois. Nous allons nous assurer que nos services comme le Game Pass ou xCloud soient là de manière à ce que les gens y aient accès (…) Je crois que ce que vous essayez de me demander si nous pourrions avoir plus de contenu first party développé là-bas. Je dirai simplement que je pense que oui. Je n’ai rien à annoncer, mais je pense que le marché japonais est particulièrement important à cause de la communauté de créateurs et de la communauté de joueurs. Je veux que Xbox représente plus de choses là-bas qu’elle ne le fait actuellement. Cela signifie qu’il faut être sur tout un tas de fronts pour rendre la chose possible et cela demande du temps.“