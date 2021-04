Microsoft HoloLens : l’armée américaine commande plus de 120.000 appareils basés sur le casque de réalité augmentée

Les forces armées des États-Unis renforcent leurs relations avec Microsoft suite à la signature d'un contrat pouvant rapporter dans les 22 milliards de dollars sur une durée de 10 ans grâce la technologie HoloLens.

Plus de deux ans après un contrat à 480 millions de dollars pour fournir des prototypes de lunettes de réalité augmentée aux militaires, Microsoft va équiper l’armée américaine avec 120.000 systèmes intégrés d’augmentation visuelle (IVAS), des dispositifs basés sur HoloLens, un casque de réalité augmentée destinée exclusivement aux professionnels, mais également le cloud Azure : “Ce produit regroupe de multiples technologies dans une architecture qui permet au soldat de combattre, de s’entraîner et de s’exercer à l’aide d’une seule plate-forme. L’ensemble des capacités exploite les capteurs nocturnes, thermiques et embarqués à haute résolution existants, intégrés dans un affichage tête haute unifié, afin d’améliorer la connaissance de la situation, l’engagement des cibles et la prise de décisions éclairées nécessaires pour obtenir une supériorité sur les adversaires actuels et futurs. Le système tire également parti de la réalité augmentée et de l’apprentissage automatique pour créer un environnement d’entraînement en réalité mixte proche de la réalité, afin que la Combined Cadet Force puisse s’entraîner avant d’affronter des adversaires.”

The Army has awarded Microsoft a contract that could be worth almost $22 billion for its futuristic goggles that give soldiers a new way to see the battlefield. #Modernizationhttps://t.co/vBoWqhWzmI pic.twitter.com/jzaH4r7B3Y — PEO Soldier (@PEOSoldier) April 1, 2021

L’US Army précise : “Ce partenariat a redéfini le calendrier de développement et de production rapides d’un programme de défense majeur en tirant parti du niveau intermédiaire des autorités d’acquisition et d’autres transactions, et en s’associant à un entrepreneur de défense non traditionnel qui est un leader de l’industrie dans le développement de technologies innovantes. Il illustre les domaines dans lesquels le département de la défense et l’industrie peuvent travailler ensemble pour atteindre les priorités de modernisation dans l’intérêt de la sécurité nationale.”

Un contrat à plusieurs milliards pour Microsoft avec l’armée américaine

Le contrat portant sur plus de 120.000 casques pourrait représenter jusqu’à 21,88 milliards de dollars sur 10 ans, a déclaré un porte-parole de Microsoft à CNBC. Ce contrat intervient un an et demi après que Microsoft ait remporté un contrat de cloud computing auprès du Pentagone, dont la valeur pourrait atteindre 10 milliards de dollars. Ce nouvel accord montre que Microsoft peut générer des revenus significatifs à partir d’un produit futuriste résultant d’années de recherche, au-delà des domaines de base tels que les systèmes d’exploitation et les logiciels de productivité.