Microsoft Flight Simulator sur PC : dix DVD double-couche pour la version physique

Le distributeur Aerosoft annonce que la version physique de Microsoft Flight Simulator sur PC tiendra sur pas moins de dix DVD double-couche.

Si Microsoft Flight Simulator sera disponible le mois prochain sur PC en version numérique via le Microsoft Store et le Xbox Game Pass, une version physique sera également disponible comme l’a déclaré Mathijs Kok, gestionnaire de communauté chez Aerosoft : “C’est avec une grande fierté que nous pouvons annoncer que Microsoft a choisi Aerosoft comme partenaire d’édition pour le nouveau Microsoft Flight Simulator. Aerosoft proposera aux clients européens les deux versions (standard et premium deluxe) de MFS en boîte. Incluant 10 DVD double-couche et un manuel imprimé, c’est un moyen idéal d’entrer dans la nouvelle ère de la simulation de vol. Au cours des derniers mois, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’équipe animée de Microsoft et les talentueux développeurs d’Asobo. Nous devrions être en mesure de commencer à expédier les versions physiques d’ici le 21 août prochain.”

Alors que Grand Theft Auto 5 tenait déjà sur 7 DVD à sa sortie en 2015, Microsoft Flight Simulator tiendra donc lui sur 10 DVD… Difficile de ne pas comprendre pourquoi le dématérialisé est si prisé sur PC depuis de nombreuses années, notamment grâce à la plateforme Steam de Valve, rejointe “récemment” par celle d’Epic Games avec une stratégie agressive à base de promotions régulières, jeux offerts, exclusivités, meilleure rémunération pour les développeurs et même une division dédiée à l’édition proposant des offres intéressantes pour les studios et les éditeurs indépendants.

Du gameplay en 4K pour Microsoft Flight Simulator

“Microsoft Flight Simulator est la nouvelle génération de l’une des franchises de simulation les plus adulées. Des avions légers aux gros porteurs, pilotez des avions hautement détaillés et éblouissants dans un monde hyperréaliste. Créez votre plan de vol et rendez-vous partout où vous le voulez. Profitez de voler de jour comme de nuit et faites face à des conditions climatiques réalistes et exigeantes. Explorez le monde. Voyagez autour d’un monde richement détaillé, avec plus de 2 millions de villes, 1,5 milliard de bâtiments, ainsi que de véritables montagnes, arbres, rivières, animaux, routes avec une circulation en temps réel et plus encore. Grimpez les échelons. Affûtez vos compétences de pilote dans divers appareils, de l’avion léger au long-courrier commercial, avec une expérience de jeu qui s’adapte à votre niveau grâce à des check-lists et guides d’instruments sélectionnés et interactifs. Testez vos compétences. Volez de nuit ou de jour, en conditions météorologiques en temps réel ; vitesse et direction du vent, température, humidité, pluie et luminosité… Le monde à portée de main.”