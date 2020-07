Microsoft Flight Simulator proposera un store in game pour les mods

Flight Simulator est un jeu très attendu par les fans de ce genre de simulation. Et Microsoft a, semble-t-il, placé la barre très haut pour cette nouvelle édition. En intégrant notamment un store in game pour les mods.

Microsoft Flight Simulator a toujours été un énorme jeu. Que ce soit en terme de possibilités, de fonctionnalités et de code, évidemment. Cette nouvelle édition comportera par exemple dans sa version physique pas moins de 10 DVD. Les joueurs pourront évoluer autour d’une planète entière avec des données de vol et de météo directement issues du monde réel. Et ce n’est évidemment pas tout…

Flight Simulator proposera un store pour les mods et add-ons

L’on sait déjà notamment qu’il y aura un système multijoueur de monde partagé et selon Asobo Studio, celui-ci permettra de gérer plusieurs milliers d’avions en même temps. Mais parce qu’il est bien connu que les joueurs en demandent toujours davantage, il sera aussi possible d’ajouter des éléments aux avions, aux aéroports et autre via un store in game. Une grande première pour la franchise.

L’équipe de développement déclarait que la communauté de modders autour du jeu “est extrêmement active et plaisante depuis de nombreuses années”. Seuls les créateurs approuvés pourront vendre leurs add-ons via ce store. Il faudra faire une demande expresse pour en obtenir une, si vous souhaitez proposer vos créations aux joueurs et sachez que celle-ci est gratuite.

Et tout le monde pourra proposer ses créations, sur ce store ou ailleurs

Microsoft précise aussi que ce store aura pour mission de centraliser les créations des modders, pour que les joueurs puissent les ajouter sans quitter le jeu. Les créateurs pourront définir leurs propres tarifs et consulter des statistiques. Les paiements, eux, seront effectués automatiquement. À noter, qu’ils soient approuvés ou non, les créateurs de mods pourront proposer leurs add-ons via d’autres sites ou stores, à leur convenance.

Flight Simulator sortira sur PC le 18 août prochain. Microsoft n’a pas communiqué la date de disponibilité sur Xbox One. À suivre !