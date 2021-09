Microsoft Flight Simulator : l’extension Top Gun reportée à mai 2022

L'extension Top Gun de Microsoft Flight Simulator est reportée. Il faudra attendre le 27 mai 2022 pour en profiter.

Nombre de jeux vidéo viennent proposer du contenu inédit après leur lancement. Ceci pour maintenir l’intérêt des fans, évidemment, et continuer d’engranger des revenus. C’est le cas de Microsoft Flight Simulator. L’extension Top Gun très attendue par les mateurs de la licence du jeu de simulation de pilotage a malheureusement été reportée. Il va falloir patienter de longs mois.

L’extension Top Gun de Microsoft Flight Simulator est reportée

Après plusieurs reports, le film Top Gun : Maverick devait finalement sortir dans les salles obscures en novembre prochain. La Paramount a décidé de repousser une fois de plus la date, la suite tant attendue n’arrivera finalement que six mois plus tard, le 27 mai 2022 pour être exact, ceci à cause du Covid-19 et des trop nombreux cas dus au variant delta. Cette décision a aussi affecté l’extension de la sortie de l’extension Top Gun de Microsoft Flight Simulator, Asobo Studio ayant décidé de reporter le lancement.

Il faudra attendre mai 2022 pour en profiter

“La Paramount Pictures a récemment reporté la date de sortie de Top Gun : Maverick au week-end du Memorial Day, le 27 mai 2022”, écrit le studio dans un bref post sur son blog. “Comme nous l’avions précédemment annoncé, l’extension Top Gun : Maverick pour Microsoft Flight Simulator, sur Windows 10, Steam, Xbox Series X/S et Xbox Game Pass sortira en même temps que le film. Nous sommes impatients de pouvoir partager davantage d’informations.”

Cette nouvelle peut être frustrante pour celles et ceux qui attendaient impatiemment de pouvoir arpenter les cieux dans le jet de Maverick en cette fin d’année. Ceci étant dit, étant donné les efforts de marketing entre cette extension et le film, il n’est pas surprenant que Asobo ait pris cette décision.

Le studio n’a par ailleurs pas révélé grand-chose concernant cette extension gratuite. Un teaser d’annonce montrait simplement des avions de combat et un porte-avions. Qui sait, peut-être pourra-t-on décoller et atterrir en pleine mer… À suivre !