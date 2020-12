Flight Simulator est probablement le jeu de simulation de vol le plus abouti qui existe à ce jour. Avec l'engouement pour la réalité virtuelle, Microsoft frappe aujourd'hui un grand coup en rendant son titre disponilbe pour cette technologie.

Quand on évoque les jeux vidéo de simulation de vol, on pense presque immédiatement à Flight Simulator. Et c’est tout à fait logique. Le jeu de Microsoft est sans conteste le plus abouti qui existe aujourd’hui sur le marché. La dernière version en date le prouve aisément. Et voici qu’arrive la version adaptée pour la réalité virtuelle !

Microsoft Flight Simulator est disponible en réalité virtuelle

Microsoft Flight Simulator est assurément l’un des jeux de simulation de vol les plus détaillés et les plus réalistes qui nous ait été donné de voir. Cela étant dit, le problème avec ce genre de jeu, peu importe l’attention portée aux détails et aux graphismes, c’est que l’on a du mal à avoir véritablement l’impression d’être dans le cockpit quand on est face à un simple écran. Aujourd’hui, bonne nouvelle, l’immersion passe à un tout autre niveau.

En effet, la firme de Redmond vient d’annoncer qu’avec toute dernière version en date du jeu, Flight Simulator est désormais parfaitement jouable en réalité virtuelle sur nombre de casques de réalité virtuelle du marché. Et ceci inclut les casques de Valve, Oculus et HTC. Il vous suffit d’avoir une copie du jeu à jour pour pouvoir en profiter. Pas mal, non ?

Sur la majorité des casques du marché

Selon le communiqué publié par Microsoft : “La communauté de Flight Simulator a toujours été très active et un partenaire très intelligent pour orienter l’approche de notre équipe quant à la réalité virtuelle, et elle continue d’être aujourd’hui un partenaire crucial dans nos efforts de développement alors que nous procédons à de nombreux ajustements et que nous ajoutons des fonctionnalités à notre simulation. Ajouter la réalité virtuelle à Microsoft Flight Simulator était une conséquence directe des retours de notre communauté et nous sommes impatients de profiter de leur implication dans le futur de la licence.”

La réalité virtuelle permet de véritablement plonger dans un jeu vidéo. Et les jeux de simulation, qu’il s’agisse de simulation automobile ou, dans notre cas, de simulation de vol, s’y prêtent tout à fait. Nul doute que la prise en charge de la VR sur Flight Simulator permettra aux amateurs de s’envoler, presque littéralement !