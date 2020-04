Microsoft Flight Simulator : Asobo Studio dévoile les configurations sur PC

Un point sur les configurations minimale, recommandée et idéale de Microsoft Flight Simulator.

Si le simulateur de vol de Microsoft va en mettre plein la vue avec ses graphismes 4K et son immersion visuelle hyper-réaliste, les machines qui feront tourner cette nouvelle mouture développée par le studio bordelais Asobo (ReCore, A Plague Tale Innocence, Fragments, Young Conker) devront avoir une configuration plus que solide et qui n’a rien à voir avec celles de la Xbox One, la Xbox One X ou encore la future Xbox Series X :

Configuration minimale : Windows 64-bit novembre 2019 (1909), processeur Ryzen 3 1200, Intel i5-4460 ou supérieur, carte graphique AMD Radeon RX 570, Nvidia GTX 770 ou supérieur, 2 Go de mémoire vidéo, 8 Go de mémoire vive, 150 Go d’espace de stockage libre et une connexion Internet de 5 Mb/s

Configuration recommandée : Windows 64-bit novembre 2019 (1909), processeur Ryzen 5 1500X, Intel i5-8400 ou supérieur, carte graphique AMD Radeon RX 590, Nvidia GTX 970 ou supérieur, 4 Go de mémoire vidéo, 16 Go de mémoire vive, 150 Go d’espace de stockage libre (+ SSD) et une connexion Internet de 20 Mb/s

Configuration idéale : Windows 64-bit novembre 2019 (1909), processeur Ryzen 7 Pro 2700X, Intel i7-9800X ou supérieur, carte graphique AMD Radeon VII, Nvidia RTX 2080 ou supérieur, 8 Go de mémoire vidéo, 32 Go de mémoire vive, 150 Go d’espace de stockage libre (+ SSD) et une connexion Internet de 50 Mb/s

Les pilotes virtuels s’impatientent, Microsoft Flight Simulator est maintenu pour 2020

Bien que Microsoft Flight Simulator utilisera une banque de données en ligne et les serveurs de Microsoft Azure pour le cloud, de nombreux assets seront quand même à installer directement sur une machine locale. Il faudra également prendre en considération les premières mises à jour à venir après le lancement (optimisation et nouveaux contenus). Pour mémoire, le logiciel de simulation de vol est toujours prévu dans le courant de l’année sur PC (pas de date précise pour l’instant), mais également un peu plus tard sur les consoles de la famille Xbox.