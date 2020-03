Microsoft fera disparaître Cortana de son Launcher Android en Avril

Si les assistants vocaux numériques sont assez nombreux à l'heure actuelle, seuls trois sont populaires. Il s'agit de Google Assistant, Amazon Alexa et Apple Siri. Les autres ont du mal à exister. Microsoft l'a bien compris. Une nouvelle étape sera franchie en Avril.

Cortana s’apprête à subir certains changements plus que significatifs. Microsoft n’a jamais vraiment réussi à faire adopter son assistant vocal numérique et ce malgré le fait qu’il est présent nativement dans Windows 10. Cette situation conduit aujourd’hui la firme de Redmond a prendre une grande décision, celle de faire de Cortana un outil dédié à la productivité, autrement dit davantage tourné vers une utilisation professionnelle. Et cela se fera ressentir dès le mois d’Avril.

Microsoft retirera Cortana de son Launcher Android en Avril prochain

Dans le cadre de ce grand changement d’orientation, Cortana s’apprête à perdre quelques-unes de ses fonctionnalités dédiées au grand public, comme la capacité de contrôler la lecture de la musique ou les appareils connectés de la maison. Microsoft annonce aussi son retrait de l’application Launcher sur Android. La firme de Redmond a précisé que l’arrêt de ces fonctionnalités sera effectif à la fin du mois d’Avril. “La prochaine étape dans l’évolution de Cortana apportera une assistance personnelle plus poussée encore dans la productivité, aux côtés de la mise à jour gratuite de ce Printemps pour Windows 10.”

Cortana sera davantage orienté vers la productivité professionnelle

Il n’est pas très surprenant d’apprendre que Microsoft a choisi de retirer Cortana de son launcher Android. Bien que les utilisateurs de cette application soit nombreux, l’assistant n’a jamais été sa fonctionnalité principale. Celle-ci était par ailleurs relativement peu utilisée. Google Assistant régnant en maître sur les appareils Android. De plus, nous savons déjà depuis quelque temps que les jours de Cortana sur Android étaient comptés dans la mesure où l’application dédiée à l’assistant avait cessé de fonctionner le mois dernier dans des pays comme le Canada, l’Australie et le Royaume-Uni. Dans ces pays, Microsoft a d’ailleurs aussi déjà retiré l’assistant de son Launcher. C’est donc une évolution tout à fait logique. Il faudra faire sans Cortana sur Android pour celles et ceux qui avaient l’habitude de l’utiliser.