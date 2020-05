Microsoft Exchange ajoute une protection sur le bouton “Répondre à tous”

Les emails sont aujourd'hui prépondérants dans nos vies. On en use, on en abuse parfois même. Et avec une gestion souvent sous forme de conversation et le bouton "répondre à tous", il peut être facile d'inonder les boites mail et de voir la sienne inondée...

La semaine dernière, Microsoft déployait une fonctionnalité pour les utilisateurs iOS qui permet d’aider à ignorer certaines conversations par email. Dans les faits, si une conversation par email devient trop “bavarde” et/ou que tout le monde utilise le bouton “répondre à tous”, il est possible d’utiliser cette nouvelle option pour l’ignorer simplement et ne plus recevoir de notifications à outrance. Aujourd’hui, la firme de Redmond va plus loin.

Microsoft protège les utilisateurs contre les tempêtes de “répondre à tous”

En effet, Microsoft déploie actuellement une version peut-être plus évoluée de cette protection pour ses utilisateurs Office 365 Exchange. Baptisée “Reply All Storm Protection”, il s’agit d’une fonctionnalité permettant de détecter automatiquement ce que le géant américain qualifie de “tempête de répondre à tous”. Les utilisateurs, tout particulièrement s’ils sont présents dans de grandes listes de destinataires, peuvent utiliser le fameux bouton “répondre à tous” à outrance, parfois même en même temps, et la conversation devient chaotique.

Pour éviter que les conversations par email ne deviennent chaotiques

Selon Microsoft, “lorsqu’une tempête de répondre à tous survient dans votre organisation, celle-ci peut rompre la continuité de votre activité et parfois même affecter tous les emails de votre organisation pendant un certain temps.” Et d’ajouter : “Lorsque la fonctionnalité détecte une tempête potentielle de répondre à tous sur une grosse liste de destinataires, celle-ci vient bloquer les tentatives suivantes de ‘répondre à tous’ sur cette conversation et renvoie une notification de rejet à l’émetteur. Ce blocage du ‘répondre à tous’ restera alors en place pendant plusieurs heures.” Pour l’heure, Microsoft a posé la limite à 10 “répondre à tous” à plus de 5 000 destinataires en 60 minutes mais au fil du temps et des retours des utilisateurs, la firme du temps affinera les paramètres de cette fonctionnalité.