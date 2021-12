Microsoft et iFixit lancent des outils pour réparer soi-même les appareils Surface

Microsoft et iFixit lancent des outils officiels pour réparer les produits Surface, un grand pas vers la réparation manuelle des appareils technologiques.

Parmi les critiques que l’on entend souvent à l’encontre des entreprises de la tech, on trouve la difficulté à réparer les appareils qu’elles fabriquent. Et l’on ne parle pas ici seulement des difficultés techniques, comme l’utilisation de matériel spécialisé, mais aussi de la difficulté à obtenir des composants officiels, à accéder aux logiciels et aux manuels. Cela signifie que porter son appareil chez un réparateur tiers n’offre souvent que des résultats mitigés. Le réparer soi-même, n’en parlons pas. Mais les choses avancent, notamment chez Microsoft.

Cela étant dit, il y a une bonne nouvelle aujourd’hui du côté de Microsoft. En effet, le géant de Redmond a décidé de venir simplifier la vie à ses clients, en ce qui concerne la réparation en tous les cas. La firme américaine collabore avec le spécialiste du démontage iFixit pour proposer à la vente des outils et accessoires spécialisés pour réparer les produits Microsoft Surface. Ces outils et accessoires ont tous été dessinés par Microsoft et sont fabriqués par iFixit.

Un grand pas vers la réparation manuelle des appareils technologiques

Selon le communiqué de iFixit : “La décision de Microsoft de proposer des outils aux techniciens indépendants est un pas dans la bonne direction. Comme de nombreuses entreprises, il y a encore énormément de chemin à parcourir vers une vraie réparabilité et nous sommes ravis de les rejoindre dans cette aventure. C’est un grand premier pas et un test du marché – nous espérons pouvoir offrir le même genre d’outils au reste de la communauté de la réparation dans le futur, et Microsoft s’engage à étendre son accès à des outils de réparation pour les nouveaux produits sur l’année prochaine.”

C’est en tous les cas effectivement un bon début et cela laisse entendre un changement d’attitude, en ce qui concerne Microsoft tout du moins, pour les réparations manuelles. Apple, de son côté, a aussi progressé sur ce front en lançant un programme de réparation manuelle, offrant aux possesseurs d’iPhone et de Mac un accès à des composants officiels.