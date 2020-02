Microsoft estime que Sony et Nintendo sont de moins en moins des concurrents

Dans l'optique de rendre le jeu vidéo accessible à tous, la nouvelle concurrence de l'éditeur américain Microsoft sera Google et Amazon, les géants du web.

Alors que 2020 sera l’année du nouveau duel entre Sony et Microsoft pour la next-gen avec la PS5 et la Xbox Series X, tandis que Nintendo sera en embuscade pour continuer à grappiller de nouveaux joueurs pour la Switch, Phil Spencer, le directeur de la branche jeu vidéo de la firme de Redmond, a déclaré que les deux constructeurs japonais ne seront très bientôt plus de véritables concurrents : “Lorsque vous parlez de Nintendo et de Sony, nous les estimons énormément, mais nous considérons plutôt Amazon et Google comme nos principaux concurrents à l’avenir. Ce n’est pas pour manquer de respect à Nintendo et à Sony, mais les sociétés de jeux traditionnelles sont quelque peu en décalage. Je suppose qu’ils pourraient essayer de recréer Azure, mais nous avons investi des dizaines de milliards de dollars dans le cloud au fil des années. Je ne veux pas me battre contre eux avec des ‘guerres de format’ alors qu’Amazon et Google se concentrent sur la façon de faire jouer sept milliards de personnes dans le monde. En fin de compte, c’est ça l’objectif.”

Xbox vise principalement le marché du cloud gaming

Si dans l’immédiat Google se ramasse avec Stadia, Amazon guette attentivement le secteur pour mieux préparer son lancement. Microsoft en est bien conscient et dispose d’un avantage avec le Xbox Game Pass qui est désormais la pierre angulaire de sa stratégie marketing pour le gaming. En rattachant son service à la sauce Netflix avec Project xCloud (les phases de test sont en cours) et la technologie Azure, Xbox pourrait rapidement réussir son objectif de rendre le jeu vidéo accessible à tous sans machine, tout en étant le leader du streaming vidéoludique. Les propos de Phil Spencer semblent quand même un peu précipité à l’approche du lancement des consoles de nouvelle génération, mais montrent que la société américaine ne vise désormais plus le même public que Sony et Nintendo.

Des cartes mémoires SSD pour la Xbox Series X ?

Si la nouvelle console de Microsoft intégrera un stockage interne SSD, Brad Sams de Thurrott annonce que la Xbox Series X disposera d’un port situé entre le HDMI et le câble optique permettant d’accueillir des extensions de stockage comme des cartes SanDisk CFExpress ou même des SSD M.2 NVMe. Si cette information est à prendre avec des pincettes, il insiste pour dire qu’il a échangé avec des personnes familières avec les plans de Microsoft.