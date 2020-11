Microsoft est partant pour travailler avec Apple pour porter son xCloud sur les appareils iOS

Pour que le streaming de jeux vidéo se démocratise, il faut que les infrastructures soient à la hauteur. Cela passe par le débit de nos connexions, bien sûr, mais aussi par la possibilité de jouer sur un maximum d'appareils.

Il y a peu de temps, Apple exprimait sa volonté de permettre aux services de streaming de jeux vidéo d’exister sur ses appareils mobiles. Il y avait cependant un hic, la firme de Cupertino obligeant les développeurs à soumettre unitairement les jeux de leur catalogue à l’App Store pour que ceux-ci puissent être disponibles en streaming. La marque à la pomme affirme que cette mesure vise à pouvoir permettre d’analyser chaque jeu pour s’assurer que tous les titres respectent bel et bien les règles de l’écosystème Apple. La situation n’est cela dit pas totalement figée.

Microsoft prêt à travailler avec Apple

Reste que cette condition n’est pas franchement réaliste. Certains services comptent aujourd’hui plusieurs centaines de jeux à leur catalogue et ce serait un processus des plus longs et fastidieux que de soumettre chaque titre individuellement. Cela étant dit, Microsoft espère pouvoir aboutir à une issue plus favorable en collaborant avec Apple. Interrogé par The Verge, Phil Spencer, l’un des grands cadres de Microsoft, déclarait être ouvert à l’idée de travailler avec Apple pour pouvoir proposer son service de streaming de jeux vidéo xCloud sur les appareils iOS.

pour proposer xCloud en bonne et due forme sur iOS

Selon ses propres mots : “Nous sommes prêts à travailler avec eux sur la sécurité et d’autres aspects que les gens ont pu évoquer. Nous exploitons une plate-forme qui prend très au sérieux la sécurité. C’est quelque chose de très important pour nous concernant la Xbox alors c’est un sujet qui ne nous est pas étranger.” L’homme précise aussi que, dans le même temps, la firme de Redmond optera très certainement pour l’option de la web app via Safari. Une solution de contournement qui permettra tout de même de proposer le Xbox Game Pass Ultimate sur les appareils iOS.

Phil Spencer ajoutait d’ailleurs que Apple est ouvert à l’idée d’une application iOS native mais avant que celle-ci ne soit disponible, ce sera donc une solution via le navigateur web Safari qui sera mise en place. “Non, ils restent en vérité ouvert à l’expérience utilisateur que nous aimerions proposer aux gens. Mais nous avons cette possibilité avec un navigateur qui fonctionne pour nous et que nous allons mettre en place, ce qui nous un accès, il faut le dire, à énormément d’appareils. Si l’appareil est capable de faire fonctionner un navigateur web, nous pourrons lui faire tourner des jeux vidéo, et c’est plutôt cool.”

De leur côté, la concurrence semble avoir adopté la même stratégie. Google proposera très bientôt son service Stadia sur les appareils iOS via Safari et NVIDIA fait de même.