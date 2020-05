Microsoft Edge vous fait surfer quand vous êtes hors ligne !

Les navigateurs permettent de faire aujourd'hui énormément de choses. Lorsque vous êtes connecté(e) à Internet, évidemment. Mais même en étant hors ligne, ces logiciels peuvent être utiles. On peut même jouer pour faire passer le temps.

Saviez-vous que l’un des meilleurs Easter Eggs du navigateur Google Chrome est un jeu sans fin qui peut être activé lorsque le navigateur détecte que vous êtes hors ligne. C’est une idée qui plait toujours. Et il semblerait que celle-ci ait inspirée Microsoft puisque Edge, qui est désormais lui aussi bâti sur Chromium, accueille à son tour un mini-jeu similaire.

Microsoft Edge se dote d’un mini jeu comme Google Chrome

De la même manière que Chrome a choisi d’implémenter son jeu, celui de Microsoft Edge s’active lorsque vous êtes déconnecté. Ou si vous ennuyez ferme, évidemment. Pour ce faire, il faudra taper directement dans la barre d’adresse le raccourci edge://surf. Car où, il s’agit là, non pas d’un jeu avec un dinosaure comme Chrome mais d’un jeu de surf. Selon la firme de Redmond, le jeu est en test chez les Insiders depuis Février mais il arrive aujourd’hui au grand public dans la dernière mise à jour du navigateur.

Celui-ci vous fera surfer les vagues d’un océan en 8 bit

Selon la description du jeu : “Inspiré par le jeu classique de Windows SkiFree, ce jeu de surf met au défi les joueurs de progresser à travers les vagues tout en évitant les îles, les autres surfeurs et d’autres obstacles. Attention au kraken ! Les joueurs peuvent aussi collecter des cœurs pour augmenter leur vie et divers bonus pour gagner en vitesse. Surfez le plus loin possible dans un océan sans fin, affrontez-vous pour faire les temps les plus courts ou slalomez entre un maximum de portes. Avec ces trois modes de jeu différents, les joueurs auront plusieurs options pour passer le temps.” Simple mais efficace. Si vous aimez ce genre de jeu retro 8 bit, n’hésitez pas à essayer. Que vous soyez connecté(e) ou non. Attention par contre, vous risquez de ne plus voir le temps passer.