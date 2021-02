Microsoft Edge va gérer plus intelligemment les notifications des sites web

Les navigateurs web sont aujourd'hui bien plus que de simples "afficheurs de sites web", si l'on peut dire. Ceux-ci sont bardés de fonctions annexes pour vous simplifier la navigation. Microsoft Edge est l'un des plus évolués.

Avec le web moderne est apparu un système que l’on voit aujourd’hui beaucoup sur des sites très populaires, les notifications. Celles-ci peuvent apparaître directement dans votre navigateur même si vous n’êts pas sur le site en question. Et cela peut rapidemnet devenir assez ennuyeux. Microsoft Edge a décidé de les gérer de manière plus intelligente.

Microsoft Edge va améliorer sa gestion des notifications des sites web

Si vous avez l’habitude de passer du temps sur le net, vous avez déjà certainement rencontré des sites (trop de sites) qui vous demandent si vous souhaitez ou non recevoir leurs notifications. C’est une fonctionnalité très utile pour les sites que vous consultez régulièrement et pour lesquelles vous voulez justement être averti(e) des nouveautés mais dans le même temps, l’expérience peut être assez indélicate dans la mesure où l’on voit cette demande apparaître à chaque fois que l’on visite un site.

en utilisant les retours des internautes

Microsoft est conscient de la situation et s’apprête à introduire certains changements sur ce point dans son navigateur Edge. Le logiciel sera désormais plus “intelligent” dans la gestion de ces notifications. Ceci passera notamment par la récupération et l’analyse des impressions des internautes quant à ces notifications. Ainsi, si la majorité des utilisateurs choisissent de ne pas recevoir les notifications d’un site, Microsoft prendra cette tendance en considération pour affecter un score de mécontentement.

Si ce score venait à dépasser un certain seuil, Edge partirait alors du principe que les internautes n’ont pas envie d’avoir les notifications de ce site en particulier et viendrait rendre muet le système de notifications dudit site. Bien sûr, étant donné qu’il s’agit là d’une information purement participative, il est possible que vous voyiez tout de même ces notifications si le score n’est pas assez élevé pour que Edge puisse prendre la décision pour vous.

Selon le communiqué de Microsoft, “nous allons utiliser des données mises à jour régulièrement pour que les sites puissent proposer une meilleure expérience de notifications à leurs internautes. Cela devrait être une motivation forte pour les sites quant au fait de suivre les meilleures pratiques et de demander l’acceptation des notifications lorsqu’ils pensent que les utilisateurs sont le plus enclin à accepter. Pour les sites qui proposent des requêtes silencieuses, nous fonctionnerons de manière aléatoire pour afficher cette demande d’acceptation pour nous assurer de mesurer si le site devrait offrir cette demande complète avec une expérience utilisateur améliorée.”