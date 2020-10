Faire du shopping en ligne est simple. Les opérations de sélection et d'achat en elles-mêmes le sont. Mais trouver le bon prix, le meilleur prix, peut être assez délicat. L'on utilise alors souvent un comparateur de prix.

L’un des grands avantage de faire du shopping en ligne est que l’on peut aller voir chez de nombreux revendeurs en même temps, ou presque, pour trouver les meilleures offres. Contrairement à du shopping classique en magasin durant lequel on doit se contenter du tarif dudit magasin avant éventuellement d’aller voir ailleurs. Un processus qui prend du temps, énormément de temps. D’où l’épanouissement des comparateurs de prix sur le web. Microsoft Edge s’y met aussi.

Microsoft Edge se dote d’un comparateur de prix

Bonne nouvelle aujourd’hui. Si vous voulez vous simplifier encore vos séances de shopping en ligne, vous pourriez vouloir envisager de passer au navigateur Microsoft Edge, si ce n’est pas déjà fait. En effet, le géant de Redmond vient d’introduire une nouvelle fonctionnalité très intéressante, un outil de comparaison des prix. Directement dans son navigateur.

Cela signifie que, durant vos sessions de surf à la recherche de tel ou tel produit, vous serez en mesure de trouver et vérifier les prix des différents revendeurs très facilement. Voilà qui permettra sans aucun doute de payer ledit produit au meilleur prix. Mieux encore, il est possible de créer une Collection de produits que vous avez l’intention de vous acheter, maintenant ou plus tard. Pratique pour suivre l’évolution des tarifs et acheter lorsque celui-ci est au plus bas.

Un outil directement intégré pour vous simplifier le shopping en ligne

Voilà en tous les cas une nouveauté très intéressante, un outil très utile à avoir directement dans son navigateur. Et un argument supplémentaire pour Edge auprès des internautes qui hésiteraient encore à s’y mettre. Le navigateur de Microsoft a été repensé totalement il y a quelque temps, tournant désormais sous le moteur Chromium – la même plate-forme que celle utilisée par Google pour Chrome -, offrant là encore de sérieux arguments à Edge.

À noter, malheureusement, cet outil de comparaison des prix n’est pour l’heure disponible que pour les revendeurs américains. Nul doute que davantage de pays seront pris en charge dans un avenir plus ou moins proche. Patience.