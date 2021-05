Microsoft Edge permettra bientôt d’envoyer des onglets du PC vers Android

Microsoft Edge continue d'évoluer et dans le bon sens. Très bientôt, le navigateur vous permettra d'envoyer un onglet de votre PC Windows vers un appareil Android.

Les navigateurs web d’aujourd’hui vont bien au-delà que vous permettre de surfer. Avec une liste de fonctionnalités natives toujours plus importante et des extensions de plus en plus évoluées, il est possible de réaliser énormément d’actions depuis son navigateur. Bientôt, Microsoft Edge permettra d’envoyer un onglet sur son ordinateur Windows vers un appareil Android.

Microsoft Edge permettra bientôt d’envoyer des onglets

L’une des fonctionnalités intéressantes de Google Chrome est de permettre d’envoyer des pages de votre ordinateur vers votre smartphone. Ce qui est particulièrement utile si vous êtes en train de lire quelque chose, que vous devez partir et que vous souhaitez terminer votre lecture sur votre appareil mobile. Le navigateur Microsoft Edge permettra bientôt de faire pareil avec les onglets.

depuis un ordinateur Windows 10 vers un appareil Android

Selon un rapport de Windows Latest, il semblerait qeu Microsoft teste une version de son navigateur Edge dans laquelle les utilisateurs peuvent envoyer un onglet depuis leur ordinateur sous Windows 10 vers un appareil Android. Le concept fonctionne de manière similaire à Chrome. Vous pourrez alors reprendre exactement où vous en étiez sur votre appareil mobile. Pour cela, il faudra que vous soyez connectés à votre compte Microsoft sur les deux appareils.

Une raison supplémentaire de passer à Microsoft Edge. Une raison supplémentaire qui pourrait permettre de faire gagner des parts de marché au navigateur de la firme de Redmond qui ne cesse d’impressionner. Et pour être honnête, l’arrivée de cette fonctionnalité n’est pas surprenante. En effet, la nouvelle version de Edge étant basée sur Chromium, la même plate-forme que celle de Chrome, les deux navigateurs partagent un certain nombre de fonctionnalités.

Nous ne savons par contre pas quand cette fonctionnalité sera disponible au grand public dans Microsoft Edge. Celle-ci est actuellement disponible dans la dernière version en date de Edge Canary. Autrement dit, en version bêta. Encore un peu de patience, vous devriez pouvoir en profiter d’ici peu.