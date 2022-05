Microsoft Edge disposera bientôt de son propre VPN

Microsoft travaille sur un VPN intégré dans son navigateur Edge, une énième solution gratuite qui pourrait être utile.

Si les VPN sont aujourd’hui si populaires, c’est parce qu’ils offrent quelque chose de très recherché à l’heure actuelle, à savoir le respect de la vie privée. Cela se traduit par de nombreux avantages au quotidien, chacun en profitant selon ses propres besoins. Mais ce sont aujourd’hui des services très demandés. Et ceux-ci se multiplient. Bientôt, le navigateur Microsoft Edge disposera du sien, directement intégré.

Microsoft travaille sur un VPN intégré dans son navigateur Edge

La firme de Redmond travaille d’arrache-pied pour attirer toujours davantage d’utilisateurs vers son navigateur Edge. Certaines initiatives ont été moins bien accueillies que d’autres, certes, mais la dernière nouveauté en date pourrait représenter un ajout fort utile au logiciel. Dans une page d’aide repérée par The Verge, le géant américain révèle qu’il travaillait à introduire un service VPN intégré gratuit baptisé Edge Secure Network dans son navigateur.

Une énième solution gratuite qui pourrait être utile

L’entreprise explique que l’outil permettre de chiffrer votre connexion à internet. Vous pourrez utiliser cette fonctionnalité pour protéger vos données face à votre fournisseur d’accès à internet. Comme avec la plupart des VPN existants, vous pourrez aussi utiliser Edge Secure Network pour dissimuler votre localisation, rendant possible l’accès à des services qui, autrement, peuvent être bloqués dans le pays où vous habitez ou que vous visitez.

Cela étant dit, si vous avez de “gros” besoins de ce VPN intégré dans Edge, il y a de fortes chances que le Edge Secure Network ne puisse remplacer un VPN payant en bonne et due forme. En effet, cette fonctionnalité vous limitera à 1 Go de données par mois. Il convient aussi de préciser qu’il vous faudra un compte Microsoft pour pouvoir utiliser le service. Microsoft n’a pas encore commencé à tester ce VPN, mais lorsque la fonctionnalité sera disponible, vous pourrez l’activer directement via l’icône avec les trois petits points dans Edge. Une nouvelle option intitulée “Secure Network” activera le VPN. Et une fois votre navigation terminée, elle se désactivera d’elle-même.