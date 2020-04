Microsoft Edge désormais plus populaire que Mozilla Firefox

La bataille des navigateurs web fait rage depuis la démocratisation d'Internet. Si Internet Explorer était clairement à la traine ces dernières années, Microsoft est revenu en force avec Edge. Son navigateur est aujourd'hui très populaire. Nouvelle preuve aujourd'hui.

Microsoft Internet Explorer fut la risée du monde entier du longues années durant. La firme de Redmond n’a pourtant pas démérité, travaillant d’arrache-pied pour améliorer son logiciel. En vain malheureusement. Internet Explorer a toujours souffert de sa mauvaise réputation. C’est ce qui devait pousser Microsoft à tout reprendre de zéro et à lancer Edge avec Windows 10. Et le succès est aujourd’hui au rendez-vous.

Microsoft Edge passe devant Mozilla Firefox

Il semblerait aujourd’hui que la décision de Microsoft fut la bonne. En effet, selon les statistiques d’utilisation publiées par NetMarketShare, Microsoft Edge est désormais le deuxième navigateur web le plus populaire du monde. Jusqu’à présent, cette deuxième place du podium revenait à Mozilla Firefox, qui avait une part de marché de 7,2% mais aujourd’hui, c’est bien Edge qui a su tirer son épingle du jeu en s’adjugeant 7,6% de part de marché.

Google Chrome reste le maître incontesté des navigateurs web

Google Chrome reste toujours le navigateur le plus populaire et sa domination est sans partage. Pas moins de 68,5% du marché. Il faudra longtemps, très longtemps, avant qu’un concurrent ne puisse rivaliser, si jamais cela devait être le cas. Le décision de reconstruire Edge sur le moteur Chromium – le même que celui sur lequel repose Chrome – a aussi très certainement grandement aidé. En utilisant Chromium, Edge s’assure la compatibilité avec davantage de sites. Il peut aussi tirer profit des mêmes extensions que Chrome. Les utilisateurs n’ont donc pas à faire de compromis sur ce point s’ils devaient décider de cesser d’utiliser Chrome. Un très bon point quand on connait l’importance des extensions dans un navigateur web moderne.