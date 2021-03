Microsoft discuterait de manière exclusive avec Discord d’un possible rachat

Microsoft est un géant de la tech et comme tous les géants, il a toujours faim. De petites comme de grosses entreprises. La firme de Redmond aurait actuellement pour cible Discord.

Vous l’avez peut-être déjà entendu ici ou là, Discord chercherait à se faire racheter, ou à devenir public, c’est selon. Pour la première option, il se pourrait que Microsoft remporte le lot. La firme de Redmond s’est montrée intéressée et aux dernières nouvelles, il semblerait que le géant américain discute de manière exclusive avec la plate-forme.

Les négociations autour du rachat de Discord par Microsoft seraient très avancées

Microsoft n’est pas étranger au marché des applications de communication, loin de là même, pourrait-on dire. L’entreprise américaine s’y est plusieurs fois essayée, elle dispose par exemple actuellement à son catalogue de Skype et Teams mais récemment, des rumeurs évoquaient la possibilité que le géant de la tech serait intéressé par l’acquisition d’une nouvelle plate-forme, Discord en l’occurrence.

Selon The Wall Street Journal, un accord pourrait être trouvé d’ici le mois prochain

Cela étant dit, à l’apparition de ces rumeurs, il était précisé que les discussions n’étaient pas vraiment avancées et que Discord pouvait toujours être intéressé par une entrée en bourse plutôt qu’un rachat. Aujourd’hui, un nouveau rapport de The Wall Street Journal vient suggérer autre chose. Si l’on en croit ces dernières informations, Microsoft serait apparemment en discussions “exclusives” avec Discord et que les échanges seraient suffisamment avancés pour qu’un accord soit finalisé dès le mois prochain.

Il est toujours possible que les choses s’arrêtent au dernier moment, pour des raisons très diverses, et Discord pourrait aussi finalement décider de devenir public plutôt que de se faire racheter. Autrement dit, l’affaire est loin d’être faite, comme toujours avec des négociations de ce genre. Acquérir Discord pourrait être un énorme bonus pour Microsoft dans la mesure où la plate-forme est devenue extrêmement populaire, pas uniquement auprès des gamers mais plus généralement auprès de celles et ceux qui veulent rester proche de leur communauté ou créer la leur.

Nous avons aussi pu voir comment de petites entreprises utilisent Discord comme moyen de communication avec leurs clients pour partager leurs annonces produit et interagir directement avec eux. Et cela permet aussi des échanges entres les clients directement, ce qui est assez rare avec les plates-formes plus traditionnelles.