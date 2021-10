Microsoft dévoile les tarifs de la version complète de Office 2021

Microsoft dévoile les tarifs de la version complète définitive d'Office 2021. 150 ou 250 $, selon la version et les besoins.

Microsoft propose une nouvelle version majeure de sa suite bureautique Office assez régulièrement. L’on attendait depuis quelque temps d’en savoir davantage concernant Office 2021. C’est aujourd’hui chose faite dans la mesure où la firme de Redmond vient de dévoiler les tarifs de la version complète, en achat définitif.

Microsoft dévoile les tarifs de la version complète définitive d’Office 2021

Il y a un peu plus d’une semaine, Microsoft annonçait qu’Office 2021 serait disponible le 5 octobre prochain – en même temps que Windows 11 -. Le géant américain n’avait alors pas communiqué le tarif de sa suite logicielle mais pour celles et ceux qui seraient intéressé(e)s par cette version complète, sachez que l’ensemble vous coûtera tout de même 250 $.

150 ou 250 $, selon la version et les besoins

C’est ce qu’annonce un poste sur le site de Microsoft. Office Famille et Entreprise 2021 sera vendu 250 $ tandis que la version Famille et Étudiant sera proposée à 150 $. Les deux versions comprennent Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Microsoft Teams pour MC et Mac tandis que la version Home et Entreprise 2021 rajoute Outlook, ainsi que les droits d’utilisation de ces logiciels à des fins professionnelles.

Pour celles et ceux qui s’insurgeraient de ce tarif très élevé, il faut bien garder à l’esprit qu’il s’agit là d’un achat unique. Ceci contrairement à Microsoft 365 qui vous fait passer à la caisse chaque mois ou chaque année, ce qui peut être plus avantageux à court terme mais désavantageux à long terme.

Ceci étant dit, Microsoft 365 vous garantit d’avoir constamment accès au support et de recevoir les mises à jour des dernières versions en date, tant que vous êtes abonné(e). Qui plus est, il y a un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires que certains utilisateurs pourraient trouver fort utiles, voire nécessaires. Quoi qu’il en soit, ces deux options sont à étudier selon vos besoins.

Gardez aussi à l’esprit que, si vous achetez l’une ou l’autre de ces versions d’Office, Microsoft précise que Office 2013 ne sera pas compatible avec Windows 11, qui sortira à cette même date le 5 octobre. Autrement dit, il vous faudra passer à cette nouvelle version si vous souhaitez continuer de profiter d’Office sur Windows 11.