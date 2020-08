Microsoft dévoile “la nouvelle expérience Xbox”, une interface unique

L'interface de la Xbox Series X sera la même que sur Xbox One, PC et les applications mobiles.

Chris Novak, responsable du département Research & Design au sein de la division Xbox chez l’éditeur américain Microsoft, détaille la nouvelle interface Xbox qui se veut être une unification esthétique et technique des menus et des services sur tous les appareils : “À partir de la fin de l’année, la nouvelle expérience Xbox sera commune aux applications mobile Xbox, au Xbox Game Pass sur PC et bien sûr aux consoles Xbox One et Xbox Series X. Les textes seront plus faciles à lire, il sera plus aisé de comprendre l’ensemble des éléments présents à l’écran en un regard et toutes les tâches habituelles s’effectueront plus rapidement. L’apparence et les sensations apportées par cette interface ont été conçues pour être plus rapides, plus accessibles et visuellement plus attirantes. La disposition des éléments restera familière sur la plupart des pages visibles sur votre console, mais le tout sera plus rapide, plus concentré. Concevoir un tel écosystème implique de s’assurer qu’il fonctionne comme vous l’entendez, dans chaque situation. Sur Xbox, vous devez pouvoir gérer votre console et vos jeux, trouver facilement le prochain titre qui vous passionnera et communiquer ou partager ce que vous voulez avec vos amis. Quel que soit l’appareil que vous utilisiez, nous souhaitons que vous puissiez profiter de l’expérience Xbox et rester connectés avec vos jeux et vos amis au fil de votre journée.”

We’re building a unique set of experiences for the next generation of gaming – an ecosystem of hardware and software working to meet gamers wherever they choose to engage https://t.co/vT7c1iD01Y — Larry Hryb (@majornelson) August 19, 2020

La nouvelle expérience Xbox est évidemment prête pour la Xbox Series X : “Nous souhaitons accélérer l’ensemble des expériences Xbox. Grâce à la Xbox Velocity Architecture et à la technologie Quick Resume, les jeux se lanceront plus rapidement et nous voulons que vous puissiez les découvrir, en parler et les télécharger plus vite, même lorsque vous n’êtes pas à proximité de votre console. Votre téléphone, votre PC ou votre console se doivent de travailler ensemble. Nous savons que les moments que vous souhaitez dédier au jeu vidéo sont précieux et nous voulions nous assurer que vous passiez ceux-ci à jouer, non à attendre. La page d’accueil se chargera plus de deux fois plus vite lorsque vous démarrerez votre Xbox et plus de 30% plus rapidement lorsque vous passerez d’un jeu à celle-ci. De plus, ces améliorations utiliseront 40% moins de mémoire que précédemment.”

Une application mobile en préparation pour la nouvelle expérience Xbox

Microsoft veut créer une plateforme unique pour rassembler les communautés : “Nous travaillons actuellement sur une nouvelle application mobile Xbox. Il est important pour nous de vous permettre d’inclure votre téléphone dans vos interactions sociales sur Xbox, pour que vous puissiez vous connecter avec vos amis et partager des choses avec eux plus facilement. Par exemple, si vous choisissez de partager un nouvel extrait vidéo depuis votre console, celui-ci sera envoyé automatiquement sur votre application mobile Xbox, pour que vous puissiez ensuite le partager sur le réseau social de votre choix. Grâce à cette nouvelle application, vous pourrez rapidement envoyer des messages ou créer des groupes de discussion pour continuer vos conversations, même si vous êtes en déplacement. Nous avons également repensé les notifications, qui reflèteront votre activité, que ce soit sur mobile, PC ou console. Nous avons fusionné des fonctionnalités se rapprochant, comme le chat et le groupe de discussion, pour les rassembler au sein d’un même onglet dans le Guide, afin qu’il soit plus simple pour vous de voir ce qu’il se passe au sein de vos communautés ou de vos groupes d’amis.”

La nouvelle expérience Xbox de Microsoft en vidéo