Microsoft dévoile la liste de ses jeux compatibles avec le Steam Deck

Lorsque Valve a dévoilé sa console portable, Steam Deck, nombreux étaient celles et ceux à être très enthousiastes. À juste titre, d’ailleurs, tant la promesse est sympathique. Pouvoir profiter de ses jeux Steam sur une console hybride est très intéressant. Maintenant que les premières unités ont été expédiées, il est temps de jouer. Mais à quoi peut-on jouer précisément ? Microsoft dévoile la liste de ses jeux compatibles.

Vous n’avez pas besoin d’utiliser un quelconque outil tiers pour savoir si tel ou tel jeu Microsoft fonctionnera à la perfection sur votre Steam Deck. The Verge rapporte en effet que la firme de Redmond a publié une liste de titres Xbox Game Studios auxquels vous pouvez jouer sur la console portable de Valve, et il faut reconnaître que les nouvelles sont plutôt bonnes. Les récentes stories comme Deathloop et Psychonauts 2 sont listées comme “Vérifiés” – autrement dit, ça tourne parfaitement -, tout comme Prey, de 2017.

Forza Horizon 5 (et 4), Sea of Thieves, Fallout 4 et Quantum Break sont, quant à eux, indiqués comme “Jouables”. Ces jeux devraient donc fonctionner, mais il vous faudra peut-être passer un peu de temps à configurer la chose ou devoir faire avec quelques désagréments (comme utiliser le clavier afficher à l’écran, par exemple).

Avec quelques absences notables

Cela étant dit, si vous espériez pouvoir jouer à certaines des plus grosses licences de Microsoft, vous allez être déçu(e). Gear 5, Halo : Master Chief Collection, Halo Infinite et Flight Simulator X sont tous les trois indiqués comme “non supportés à cause de l’anti-triche”.

Cette liste n’inclut que les jeux que Microsoft propose sur Steam. Il vous faudra installer Windows (et perdre la garantie de Valve) si vous voulez absolument jouer à d’autres titres du catalogue. La firme de Redmond expliquait que la compatibilité Steam Deck est à charge des différents studios. Cela étant dit, ne soyez pas surpris d’apprendre qu’un jeu listé actuellement comme non viable devienne jouable dans un futur plus ou moins proche.