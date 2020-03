Microsoft dévoile deux nouvelles manettes pour la Xbox One

Les fabricants de consoles de jeux vidéo proposent assez régulièrement, surtout ces dernières années, des éditions limitées ou de simples variantes des consoles et des accessoires. Les collectionneurs et les plus gros fans se font souvent une joie de craquer...

Les consoles de jeux vidéo ne se résument plus aujourd’hui à un modèle ou deux variant selon la couleur. Les fabricants ont bien compris qu’il y avait une réelle demande pour des éditions limitées, des coloris plus exotiques voire des possibilités de personnalisation à la discrétion seule des joueurs. Régulièrement, ceux-ci dévoilent ainsi des variantes de leurs consoles ou de certains accessoires. C’est le cas aujourd’hui pour les manettes de Xbox One.

Microsoft dévoile deux nouvelles manettes pour Xbox One

Le lancement de la Xbox Series X se profile à l’horizon, mais si vous possédez une Xbox One et que vous aimeriez vous offrir une ou plusieurs nouvelles manettes, vous seriez peut-être intéressé(e) d’apprendre que Microsoft vient d’annoncer deux nouvelles manettes. Celles-ci ont été baptisées Arctic Camo et Phantom Magenta. Deux univers bien différents avec ces finitions, deux coloris très différents, qui devraient relativement trouver preneurs. Concernant la Phantom Magenta, “le design est ancré dans la science-fiction, influencé par ce que proposent les mondes de ‘Ex-Machina’ et ‘Ghost in the Shell’, avec un soupçon de luxe mystérieux pour créer un design totalement unique”. Pour Artic Camo, selon Microsoft, “en utilisant une résine dépilée dans le motif Camo, la manette offre un camouflage époustouflant. Sa texture en diamant sur les gâchettes permet de maintenir un niveau de précision très élevé.

Voici les Arctic Camo et Phantom Magenta

Le modèle Phantom Magenta sera disponible à partir du 17 Mars aux États-Unis, au tarif public de 69,99$. Les précommandes sont d’ores-et-déjà ouvertes. Pour la finition Artic Camo, par contre, il faudra patienter jusqu’au mois de Mai prochain. Le tarif n’a pas été précisé mais il sera probablement similaire. Pour faire trôner fièrement vos manettes dans votre salon, sachez que Microsoft propose aussi des socles filaires dans les deux finitions. Ceux-ci servent aussi de base de recharge. Comptez 49,99$ l’unité. Et si vous hésitiez à investir dans une nouvelle manette alors que la Xbox Series X sera bientôt disponible, sachez que Microsoft a déjà déclaré que les manettes de Xbox One seront compatibles avec la Xbox Series X.