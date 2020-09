Microsoft détaille la fin de la prise en charge de Flash dans Edge après 2020

La technologie Adobe Flash a permis au web de devenir bien plus interactif. Aujourd'hui, elle s'apprête à disparaître totalement du paysage. Microsoft dévoile feuille de route de la fin de sa prise en charge dans son navigateur Edge après 2020.

La disparition de la technologie Adobe Flash sur le web est pour bientôt. Microsoft a décidé qu’il était temps de fournir davantage de détails quant au planning de cette fin de support dans son récent navigateur Edge. Et comme c’est souvent le cas, ce ne sera pas vraiment simple, avec moult dates importantes et plusieurs exceptions. Voici tout ce que l’on sait aujourd’hui.

Microsoft détaille la fin de support de Flash

Comme vous le savez peut-être déjà, Flash sera désactivé par défaut dans Edge en décembre 2020. Les versions de Flash sorties avant juin 2020 seront bloquées immédiatement et les utilisateurs utilisant la version non-Chromium de Edge et Internet Explorer 11 n’auront plus droit à la moindre mise à jour de sécurité de Flash de la part de Microsoft.

Si vous souhaitez vous débarrassez de Flash de manière définitive, vous aurez à disposition un outil dédié pour supprimer Flash des composants Windows. L’outil en question sera disponible cet automne et il apparaîtra via une mise à jour Windows au début de l’année 2020. “Quelques mois plus tard”, il s’agira d’une mise à jour recommandée. À noter, Microsoft avertit d’ores-et-déjà qu’il s’agira là d’une mise à jour “permanente”. Comprenez par là qu’elle sera définitive. Aucun retour en arrière ne sera possible.

À l’été 2021, Microsoft supprimera les frameworks développeur liés à Flash et tout ce qui concerne de près ou de loin la technologie dans le premier Edge et IE11 via plusieurs mises à jour successives sur diverses versions de Windows, y compris Windows 10 et 8.1.

Les clients professionnels qui ont encore et toujours besoin de Flash auront plusieurs options. Edge permettra de faire tourner Flash en tant que plugin via le mode Internet Explorer. Vous devrez alors faire sans le code Flash fourni par Microsoft et vous n’aurez donc aucun support de la firme de Redmond le cas échéant.

Microsoft n’a pas vraiment d’autre choix que de se conformer à cette suppression pour fin 2020. Google met fin à la prise en charge de la technologie pour Chromium, le moteur à la base de la version actuelle de Edge, à cette même période. Adobe a de son côté déclaré qu’il enjoindrait les utilisateurs à désinstaller Flash bien avant que ces modifications ne surviennent. C’est en tous les cas une bonne chose de savoir quand, précisément, Microsoft dira adieu à cette technologie emblématique. Une technologie qui ne devrait cependant pas vous manquer étant donné son obsolescence et ses problèmes de sécurité.