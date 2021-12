Microsoft corrige un bug de Teams qui empêchait les appels au 911 sur Android

Un bug de l'application Teams empêche les smartphones Android d'appeler le 911. Microsoft a corrigé le souci, Google publiera aussi un correctif.

Les bugs sont fréquents sur nos appareils électroniques et leurs conséquences variées. Certaines sont totalement superficielles, comme les bugs d’affichage ou autre, d’autres peuvent être désastreuses, allant jusqu’à empêcher le fonctionnement complet de l’appareil en question. Le bug qui nous intéresse aujourd’hui concerne l’application Microsoft Teams et un bug qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. Explication.

Un bug de l’application Teams empêche les smartphones Android d’appeler le 911

Si vous avez installé l’application Microsoft Teams sur votre téléphone Android, mieux vaudrait la mettre à jour aussi rapidement que possible. En effet, selon l’ancien rédacteur en chef chez XDA, Mishaal Rahman, la firme de Redmond vient de corriger un bug dans Teams qui empêche Android 10 ou ultérieur de passer un appel au 911 – le numéro d’appel d’urgence en Amérique du Nord -. L’utilisateur Reddit KitchenPicture5849 a découvert que, avec l’application Teams installée sur le smartphone, mais sans être connecté, le système d’exploitation est incapable de passer un appel vers le 911. Le téléphone reconnait bien l’appel comme actif et sonne une fois, mais la connexion ne s’établit jamais totalement et il n’y a rien dans l’historique d’appels.

Microsoft a corrigé le souci, Google publiera aussi un correctif

Mishaal Rahman et son ami Kuba Wojciechowski sont parvenus à identifier la cause du problème. Si toutes les applications d’appel Android tentent de créer une instance de la classe PhoneAccount dans le système d’exploitation, Teams créait des instances chaque fois que l’utilisateur lançait l’application “à froid”, ce qui augmentait les risques de voir les appels être interrompus.

Google a pris contact avec l’utilisateur de Reddit en question et révélait que les deux géants de la tech avaient prévu un correctif. En plus du patch déjà publié par Microsoft, la firme de Mountain View proposera une mise à jour Android le 4 janvier prochain qui viendra notamment corriger ce bug. Vous pouvez en tous les cas désinstaller et réinstaller Teams pour vous débarrasser des instances PhoneAccount en trop, et rester connecté(e) au service devrait éviter les soucis.

Google expliquait par ailleurs que ce bug n’affectait qu’un “petit nombre d’appareils”. Le vrai problème, par contre, reste la gravité dudit bug. En effet, cela aurait pu empêcher quelqu’un de passer un appel qui aurait pu sauver une ou plusieurs vies. Espérons que cela n’arrive pas…