Microsoft continue de se renforcer dans la cybersécurité avec Miburo

La cybersécurité réside parmi les plus grandes préoccupations du géant américain Microsoft.

Après RiskIQ, ReFirm Labs, CyberX et CloudKnox l’année dernière, c’est désormais au tour de Miburo de rejoindre la division Customer Security and Trust de Microsoft. Les analystes de la start-up spécialisée dans la cybersécurité vont permettre à la firme de Redmond d’étendre ses capacités de détection et d’analyse des menaces pour faire face aux nouvelles cyberattaques et faire la lumière sur la manière dont les acteurs étrangers utilisent les opérations d’information en conjonction avec d’autres cyberattaques pour atteindre leurs objectifs.

We're excited to share that @Microsoft has entered an agreement to acquire Miburo. Read more about this announcement in the Microsoft blog. https://t.co/kzPBXzoEli — Miburo (@MiburoSolutions) June 14, 2022

Fondé en 2012 par Clint Watts, ancien officier de l’armée américaine et agent du FBI, ainsi que chercheur à l’Institut de recherche en politique étrangère, Miburo est devenu un expert de premier plan dans l’identification des opérations d’information étrangères. Les équipes de recherche détectent et attribuent les campagnes d’influence malveillant et extrémistes à travers seize langues.

Miburo va aider Microsoft dans l’analyse et la recherche de cybermenaces

“Nous détectons et aidons nos clients à se défendre contre les cybermenaces provenant d’États-nations, dans le cadre de notre engagement à assurer la sécurité des clients en ligne. Ces efforts sont étayés par les renseignements sur les menaces que nous recueillons, publions et utilisons pour alimenter les perturbations de l’activité malveillante des États-nations à travers une gamme de vecteurs de cyberattaques“, a déclaré Tom Burt, vice-président de Customer Security and Trust chez Microsoft. “Avec l’acquisition de Miburo, nous allons poursuivre notre mission d’action et de partenariat avec d’autres acteurs des secteurs public et privé pour trouver des solutions à long terme qui empêcheront les adversaires étrangers de menacer les clients des secteurs public et privé et, en fait, les fondements mêmes de notre démocratie.“