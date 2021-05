Microsoft confirme n’avoir jamais fait de bénéfices sur les ventes de consoles Xbox

Microsoft rappelle une fois encore que, sur la vente de consoles Xbox, le géant américain ne réalise aucun bénéfice. Il faut donc récupérer de l'argent ailleurs.

Le marché du jeu vidéo est extrêmement difficile. Les deux géants s’y livrent une féroce bataille et ce n’est pas sur la vente de consoles à proprement parler que les fabricants font des bénéfices. Si vous en doutiez, Microsoft vient une fois encore de le confirmer. Explications.

Microsoft confirme vendre ses Xbox à perte

Année après année, génération après génération, Microsoft a commercialisé plusieurs générations et plusieurs modèles de consoles Xbox. Ces consoles sont vendues quelques centaines de dollars l’unité mais il est intéressant de noter de Microsoft n’a jamais réalisé de bénéfices avec ces ventes de consoles. Une information – pas nécessairement nouvelle, une confirmation plutôt – qui survient dans le cadre du vaste procès qui se joue actuellement entre Apple et Epic Games.

Une nouvelle “surprise” que l’on doit au procès entre Apple et Epic

Durant le procès, la cheffe du développement des affaires chez Microsoft pour la division Xbox, Lori Wright, était amenée à témoigner à la demande de l’avocat d’Epic, Wes Earnhardt. Interrogée par ce dernier, Lori Wright répondait notamment que les ventes de consoles Xbox ne générait aucun bénéfice. En vérité, selon ses dires, Microsoft vendrait même ses consoles Xbox à perte.

Voilà qui peut sembler pour le moins étrange… une vente à perte. Mais si l’on en croit les déclarations de Lori Wright, c’était la stratégie. L’idée était d’attirer les joueurs, lesquels dépenseraient par la suite de l’argent dans tout l’écosystème Xbox, comme les jeux et les services via abonnement comme le Xbox Live Gold et le Game Pass Ultimate. Ce qui permettrait au géant de combler les pertes dues à la seule vente des consoles.

Une approche intéressante, effectivement, et l’on se demande alors si Microsoft est le seul dans cette situation. On ne peut supposer que Sony et Nintendo font aussi des bénéfices avec les ventes de services et de jeux, mais vendent-ils leurs consoles à perte comme la firme de Redmond ? Difficile à dire.