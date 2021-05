Microsoft confirme la mort du développement de Windows 10X

Le projet Windows 10X devait permettre à Microsoft de proposer une version de Windows adaptée aux appareils avec plusieurs écrans et/ou avec écran pliable. Le développement est aujourd'hui stoppé définitivement.

Windows est un géant parmi les logiciels. Un géant qui a fort à faire pour garder sa part de marché, pour répondre à tous les besoins et convaincre des millions d’utilisateurs dans le monde. Microsoft n’hésite pas à multiplier les variantes, lorsque celles-ci sont légitimes. C’est ainsi qu’est né le projet Windows 10X. Mais celui-ci est aujourd’hui déjà mort et enterré.

Microsoft confirme l’arrêt du développement de Windows 10X

Il y a quelques semaines, plusieurs rumeurs évoquaient la possibilité que Microsoft ait décidé de cesser définitivement le développement de Windows 10X. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, l’idée de Windows 10X avait vu le jour avec l’arrivée sur le marché d’appareils dotés de deux écrans, comme le Surface Neo. Microsoft avait par la suite légèrement dévié de cet objectif pour se concentrer sur les appareils avec un seul écran, pliable.

Mais confirme qu’il intègrera de nombreux éléments dans Windows 10

Aujourd’hui, il semblerait que les rumeurs étaient avérées. En effet, dans un communiqué de Microsoft, on apprend que Windows 10X est officiellement mort. “Après une exploration d’une année et de nombreux échanges avec les clients, nous avons réalisé que la technologie de Windows 10X pourrait être utile de bien davantage de manières et servir davantage de clients que ce nous avions imaginé à l’origine. Nous sommes arrivés à la conclusion que la technologie 10X ne devrait pas être confinée à un petit ensemble de clients.”

À la place, Microsoft explique qu’il utilisera ce qu’il a développé et appris de ce projet Windows 10X et l’implémenter dans de futures mises à jour de Windows 10. La firme de Redmond explique aussi avoir déjà opéré ainsi : “En vérité, certains aspects de ces travaux se retrouvent déjà dans le cœur de Windows dans les builds preview pour le programme Windows Insider. Par exemple, la nouvelle technologie de conteneur d’application que nous intégrons dans des produits comme Microsoft Defender Application Guard, une expérience améliorée pour la dictée vocale et un clavier tactile modernisé avec des tailles, des sons, des couleurs et des animations.”

C’est vraiment dommage finalement que Windows 10X ne voie jamais le jour mais peut-être faut-il y voir un mal pour un bien. Windows 10 a déjà été très bien accueilli par la critique, Microsoft n’a probablement pas envie de ternir cette image.