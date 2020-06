Microsoft Chromium Edge arrive désormais dans Windows Update

Microsoft avait créé une petite sensation, à la surprise générale, en annonçant une version de son navigateur Edge basée sur le moteur Chromium. Aujourd'hui à maturité, cette version arrive directement dans Windows Update.

L’année dernière, Microsoft annonçait son intention de revoir en profondeur son navigateur Edge en le faisant reposer sur le moteur Chromium. Pour celles et ceux qui seraient curieux de tester ce navigateur, sachez qu’il est désormais disponible sur Windows 10 directement, avec la dernière mise à jour en date de l’OS. Le navigateur est donc proposé depuis aujourd’hui directement dans les mises à jour Windows 10.

Microsoft Chromium Edge désormais intégré dans les misese à jour Windows 10

Selon le communiqué de Microsoft : “Microsoft a publié une nouvelle version de Microsoft Edge basé sur Chromium. Cette nouvelle version offre la meilleure des compatibilités avec les extensions et les sites web. De plus, cette nouvelle version prend très largement en charge les dernières technologies de rendus, les applications web modernes et les outils de développement sur toutes les plates-formes supportées par l’OS.”

Son taux d’adoption devrait grimper en flèche

Microsoft Chromium Edge est disponible depuis plusieurs mois maintenant. Peut-être l’avez-vous d’ailleurs déjà sur votre machine mais il fallait pour ce faire procéder manuellement au téléchargement. Et si vous êtes sous Windows 10, la version de Edge que vous aviez avant d’installer celle-ci était l’ancienne, avec le moteur maison de Microsoft. Désormais, Microsoft Chromium Edge fait partie intégrante de la mise à jour Windows 10. Vous aurez donc cette nouvelle version installée si vous mettez à jour votre système d’exploitation. Voilà qui devrait faire grimper le taux d’adoption du navigateur, si les utilisateurs sont prêts à se passer de Chrome ou Firefox pour ce Chromium Edge, évidemment.