Microsoft : Chris Novak n’est plus le responsable de la recherche et du design chez Xbox

Le responsable de la recherche et du design au sein de la filiale Xbox de Microsoft est sur le départ.

Après presque 20 ans de bons et loyaux services pour la marque Xbox, Chris Novak démissionne de Microsoft : “J’ai adoré le temps passé au sein de la société. Construire des expériences de bout en bout pour les joueurs est un privilège. Il y a très peu de choses sur lesquelles on peut travailler dans la vie qui suscitent une telle passion chez les gens du monde entier. J’adore écouter les joueurs et imaginer le prochain moment de plaisir inattendu. Les jeux vidéo sont incroyables. Xbox sera toujours avec moi. Dans l’immédiat, mon parcours prévoit une période de réflexion et de repos, que je me suis promise il y a quelques années après un événement important survenu en dehors du travail. Je vais passer du temps à faire un tour de la vie et du design partout où je peux. Si vous souhaitez collaborer et discuter de design, de jeux ou de produits, n’hésitez pas à me contacter (quel que soit le secteur !). J’ai constaté que les meilleures choses que j’ai vues ou faites dans les jeux provenaient d’autres domaines, et je veux m’y consacrer pleinement. Je soutiendrai toujours Xbox, le processus centré sur l’utilisateur et, surtout, les voix des innombrables joueurs du monde entier qui cherchent des moyens de se connecter les uns aux autres et aux jeux qu’ils aiment. C’est pour eux que nous travaillons vraiment !”

Xbox’s head of research and design has left after 20 years.https://t.co/o9tz2sSIGu pic.twitter.com/zwW0qGrdV6 — VGC (@VGC_News) April 20, 2022

La carrière de Chris Novak chez Microsoft/Xbox

Chris Novak a rejoint l’équipe Xbox de Microsoft en novembre 2002, où il a été directeur de la conception pendant sept ans, travaillant notamment sur la franchise Project Gotham Racing, Crackdown et le premier Forza Motorsport. En septembre 2009, il est devenu architecte de conception pour Microsoft Studios, où il a fait partie de l’équipe de conception initiale de HoloLens. Il a également été représentant du design first-party et a travaillé sur des jeux tels que Quantum Break, Sunset Overdrive et Ryse : Son of Rome. Depuis octobre 2016, Novak était le responsable de la recherche et du design de Xbox, où il dirigeait les travaux visant à améliorer et à faire évoluer l’expérience utilisateur sur tous les supports de jeu de Microsoft.