Microsoft brevette un nouveau système pour miner des cryptomonnaies

Les cryptomonnaies ne se laissent pas apprivoisées facilement. Pour en générer, il faut notamment une certaine puissance de calcul, la plupart du temps fournie par des GPU. Microsoft imagine que votre corps pourrait servir à miner... Explication.

Pour miner des cryptomonnaies, il faut le plus souvent utiliser des ordinateurs avec de puissants GPU. Ces machines automatisent le processus et tournent sans interruption. Cela étant dit, Microsoft réfléchit à des méthodes alternatives. La firme de Redmond a breveté tout récemment une méthode qui a de quoi faire grincer des dents due à la manière dont elle fonctionne. Présentation.

Microsoft imagine pouvoir miner des cryptomonnaies

En effet, selon un brevet découvert récemment, Microsoft décrit une méthode de minage de cryptomonnaie qui utilise l’activité de votre corps. Le géant américain voudrait utiliser votre activité physique quotidienne pour générer de la puissance de calcul et pouvoir ainsi miner des cryptomonnaies. Selon la description accompagnant le brevet : “par exemple, en lieu et place de l’énorme travail de calcul requis par la majorité des systèmes de minage de cryptomonnaies conventionnels, les données générées basées sur l’activité physique de l’utilisateur peuvent être une preuve de travail et de fait, un utilisateur peut résoudre un problème difficile sans s’en rendre compte.”

en utilisant directement l’activité de votre corps, cerveau compris

Toutes les mesures nécessaires seraient effectuées par une variété de capteurs comme des scanners d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, des capteurs d’électroencéphalographie, de spectroscopie dans l’infrarouge proche ou de plus conventionnels capteurs thermique, de rythme cardiaque, des caméras, etc. Le brevet semble même suggérer que nos ondes cérébrales pourraient aussi être utilisées. Le système pourrait ainsi exploiter les ondes générées lorsque l’on réaliser certaines tâches ou plus simplement quand on regarde un divertissement. Comme avec n’importe quel brevet, il est impossible de savoir si un tel système deviendra réalité, et encore moins quant, mais l’approche est très intéressante.