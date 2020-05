Microsoft brevette un casque avec scanner d’empreinte digitale

Le tactile s'est imposé sur nombre d'appareils électroniques ces dernières années. Y compris sur du wearable, avec ou sans écran. Microsoft va plus loin aujourd'hui, imaginant un casque qui disposerait d'un scanner d'empreinte digitale.

Ces derniers temps, de plus en plus de casques et écouteurs disposent de contrôles tactiles. L’utilisateur peut alors balayer légèrement vers le haut ou le bas sur l’oreillette pour ajuster le volume, gérer la lecture ou parfois même activer ou désactiver la réduction de bruit. Cela étant dit, il semblerait aujourd’hui que Microsoft veuille aller un peu plus loin en y intégrant un scanner d’empreinte digitale.

Microsoft brevette un casque disposant d’un scanner d’empreinte digitale

Pour intégrer un scanner d’empreinte digitale ? C’est une question très intéressante. Il semblerait que la firme de Redmond imagine qu’un tel casque puisse agir comme système de commande pour un ordinateur. Par exemple, une fois appairé à un ordinateur et avec le scanner d’empreinte digitale, il deviendrait possible d’utiliser le casque pour s’authentifier de manière sécurisée sur vos différents comptes simplement en venant toucher l’oreillette de votre casque. Cela pourrait aussi permettre de garder sa musique, ou tout autre son d’ailleurs, privée. On pourrait ainsi imaginer protéger un appel vocal, de la musique, un podcast, etc.

Les cas pratiques sont innombrables !

En vérité, avec un système d’authentification directement sur le casque, les cas d’utilisation sont infinis, ou presque. Avec les Microsoft Surface Headphones, le géant américain introduisait l’intégration de certaines fonctionnalités Office. Un futur modèle avec scanner d’empreinte digitale pourrait aussi permettre d’aller plus loin sur ce segment. Si la technologie devait effectivement voir le jour, ce qui n’est jamais garanti avec un simple brevet, cela aurait le mérite de permettre aux constructeurs d’offrir davantage d’options au grand public. Affaire à suivre donc !