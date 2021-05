Microsoft – Bethesda : une conférence commune à l’E3 2021

La conférence E3 2021 de l'éditeur américain Microsoft sera composée d'une prise de parole de Bethesda.

Matt Booty, responsable des Xbox Game Studios, a révélé dans une interview accordée au Figaro que “Microsoft et Bethesda organiseront une conférence commune cet été pour présenter aux joueurs leurs prochains projets“. Contrairement aux années précédentes, il n’y aura donc plus deux conférences distinctes. Une décision logique vis-à-vis de l’acquisition historique de ZeniMax Media par la firme de Redmond pour pas moins de 7,5 milliards de dollars.

Dans l’immédiat, on ne sait pas encore ce que Bethesda prévoit de montrer pendant la conférence avec Microsoft, mais il est possible que nous ayons enfin un aperçu de l’avancement du très attendu Starfield qui pourrait d’ailleurs mettre en scène un certain Tom Cruise. Néanmoins, le jeu est “loin d’être terminé” et ne sortira pas cette année. Un lancement serait planifié pour fin 2022 voire même courant 2023 exclusivement sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Nous ne savons pas non plus si nous aurons d’autres nouvelles du prochain Elder Scrolls.

Des informations sur Microsoft et la gestion de Xbox